La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha este jueves 8 de octubre el calendario oficial de acreditación de haberes mensuales para jubilados, pensionados y titulares de las distintas asignaciones sociales que se abonan en todo el país.

Cronograma de ANSES: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

El esquema de cobros organizado por el organismo descentralizado determina las fechas de pago en función del número final del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, con el fin de ordenar la atención presencial en las sucursales bancarias habilitadas.

Durante la jornada de este jueves, la entidad previsional dará inicio formal al cronograma de depósitos correspondiente al décimo mes del año, abarcando tanto a los haberes mínimos del sistema como a los diferentes programas de asistencia y prestaciones familiares.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) que cuentan con las primeras terminaciones de documento tienen habilitada la percepción de sus haberes a partir de esta jornada de cobro:

- DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre

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Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyo haber mensual no supere el monto mínimo garantizado por el sistema previsional comienzan la ronda de cobros en la fecha fijada por el esquema oficial:

- DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias perceptoras de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los trabajadores registrados comprendidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) perciben los fondos en la misma fecha:

- DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social iniciarán su esquema de cobranza al cierre de la semana según la finalización del documento nacional de identidad:

- DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

En el caso de los beneficiarios que cobran las asignaciones familiares asociadas a las Pensiones No Contributivas, la liquidación de los haberes queda disponible para la totalidad de los documentos:

- Todas las terminaciones de DNI: desde el jueves 8 de octubre

GZ / lr