Día de la Madre 2026: cuánto costará el regalo y cuáles son las opciones más elegidas

El Día de la Madre, que en Argentina se celebrará el domingo 18 de octubre, vuelve a convertirse en una de las fechas más importantes para el comercio minorista. En un contexto de consumo todavía débil y con los ingresos familiares bajo presión, los argentinos ya tienen sus preferencias para agasajar a mamá, aunque el presupuesto y la situación financiera de cada hogar condicionan las decisiones de compra.

Según un relevamiento de la consultora Focus Market, la proyección de gasto promedio por regalo alcanza los $55.800. Las experiencias encabezan las preferencias, seguidas por los productos de perfumería, cosmética, estética y belleza, mientras que la indumentaria completa el podio.

Experiencias, perfumes y ropa: los regalos más elegidos

Las experiencias lideran las preferencias con el 39% de las respuestas. La categoría incluye cenas, desayunos a domicilio, circuitos de spa y otras propuestas para compartir o disfrutar de un momento de descanso.

En segundo lugar se ubican la perfumería, los cosméticos y los productos vinculados con la estética y la belleza, con el 17%. La indumentaria ocupa el tercer puesto, con el 12%, seguida por los productos de informática, como notebooks y tablets, que reúnen el 9%.

Las flores y plantas representan el 6% de las preferencias, mientras que el calzado concentra el 5% y la marroquinería, el 3%. Más atrás aparecen la tecnología y los electrodomésticos (2,5%) y los artículos de bazar y regalos (2%).

La lista se completa con bijouterie, relojería y lencería, con el 1% cada una; artículos deportivos (0,7%); smartphones (0,5%); y productos de blanco y mantelería (0,3%).

Cuánto cuestan los regalos para mamá en 2026

El relevamiento de Focus Market también comparó los precios de algunos de los productos y servicios más elegidos con los valores registrados un año atrás. Las diferencias muestran aumentos interanuales de distinta magnitud según el rubro.

El consumo bajo análisis: qué muestra cada subsegmento de un sector que sigue sin arrancar

Entre las experiencias, un circuito de spa de dos horas y media, con desayuno o merienda incluidos, cuesta $171.800, un 30% más que el año anterior. Un desayuno a domicilio, en tanto, tiene un valor de $62.000, con un incremento interanual del 19%.

En perfumería, un pack nacional compuesto por perfume y desodorante cuesta $42.500, un 29% más que en 2025. Para quienes opten por una alternativa importada, un conjunto de perfume y loción corporal alcanza los $244.832, con una suba interanual del 15%.

La indumentaria y el calzado también forman parte de las opciones tradicionales. Una remera básica de algodón cuesta $29.900, un jean clásico llega a $96.900 y un par de zapatillas urbanas se consigue por $94.999. En comparación con el año pasado, los aumentos fueron del 11%, el 8% y el 6%, respectivamente.

Los valores relevados muestran que algunas alternativas, como la remera básica o el pack nacional de perfumería, se ubican por debajo del gasto promedio proyectado de $55.800. Otras propuestas, especialmente las experiencias de spa y los productos importados, requieren un presupuesto considerablemente mayor.

Dónde comprarán los argentinos el regalo del Día de la Madre

Los comercios tradicionales de cercanía serán el principal canal de compra, con el 33% de las preferencias. El comercio electrónico ocupa el segundo lugar, con el 25%, mientras que los shoppings concentran el 21% de las respuestas.

Los outlets reúnen el 11% y los supermercados, el 10%, de acuerdo con el relevamiento.

Sastrería y diseño: el encuentro de GNZ González y Sierra Muebles en Córdoba

Dentro del comercio electrónico, los marketplaces concentran el 40% de las preferencias de compra online. Les siguen las tiendas online de las marcas y comercios, con el 24%, e Instagram, con el 19%. Facebook representa el 5%, mientras que otras plataformas y canales reúnen el 12%.

La distribución muestra que los locales físicos mantienen un peso importante en las decisiones de compra, aunque las plataformas digitales también se consolidan como una alternativa para comparar precios, buscar promociones y resolver los regalos sin trasladarse.

El desafío para el comercio minorista será aprovechar una fecha de alta demanda en un escenario en el que la recuperación del consumo todavía encuentra obstáculos. Damián Di Pace, director de Focus Market, señaló que el Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año y una oportunidad para incrementar las ventas minoristas. Sin embargo, advirtió que la evolución del consumo sigue mostrando señales de fragilidad.

Según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) citados por la consultora, las ventas minoristas registraron en septiembre de 2026 un crecimiento interanual del 0,5%, pero cayeron un 1,2% frente a agosto. En el acumulado del año, la contracción alcanzó el 2,1%.

Di Pace sostuvo que la inflación continúa mostrando resistencia a la baja y que la recuperación del poder adquisitivo avanza lentamente, con diferencias importantes entre sectores y niveles de ingresos. En ese escenario, una parte de los hogares todavía prioriza recomponer su situación financiera antes de ampliar sus gastos de consumo.

El economista también advirtió que muchas familias vienen de meses de atrasos, refinanciaciones y dificultades para llegar a fin de mes, y que recién ahora comienzan a salir de esos procesos de mora.

En ese contexto, el crédito vuelve a tener un papel relevante en la economía familiar. Según Di Pace, no se trata necesariamente de un auge del consumo, sino también de la necesidad de ordenar cuentas, refinanciar deudas, afrontar gastos importantes y recuperar compras postergadas.

La evolución del financiamiento será, por eso, una de las variables para evaluar la recuperación real de los hogares. Si una parte importante de la mejora salarial se destina a cancelar deudas acumuladas, el dinero disponible para nuevos consumos seguirá siendo limitado.

De acuerdo con la estimación incluida en el informe, en Argentina alrededor de 10 millones de mujeres cumplen el rol de madres o cuidadoras y constituyen potenciales destinatarias de regalos en esta fecha. Para los comercios, el desafío será captar esa demanda con propuestas acordes a presupuestos muy diferentes, en una celebración que combina el peso de la tradición con las restricciones económicas de las familias.