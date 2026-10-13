Aunque el humor social frena la caída, el ajuste pega fuerte en el consumo: 8 de cada 10 argentinos recortan gastos

El humor social comenzó a mostrar las primeras señales de recuperación después de varios meses de deterioro, pero la mejora en las expectativas económicas todavía no se traduce en un alivio para los bolsillos. Casi ocho de cada diez argentinos aseguran que debieron recortar gastos para llegar a fin de mes, mientras que dos tercios no tienen capacidad de ahorro. El ajuste sobre los presupuestos familiares sigue condicionando las decisiones de consumo, incluso cuando comienza a mejorar la percepción sobre el rumbo de la economía.

Los datos surgen de la última encuesta nacional de QMonitor, elaborada por QSocial Big Data, que relevó a 1.650 personas entre el 5 y el 28 de septiembre. El estudio revela que, por primera vez en el año, algunos indicadores de clima social interrumpieron su caída. La evaluación negativa de la situación del país retrocedió ocho puntos, del 55% al 47%, mientras que las expectativas económicas positivas subieron cinco puntos y alcanzaron al 28% de los consultados.

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Sin embargo, esa recuperación del ánimo contrasta con las dificultades que enfrentan los hogares para sostener sus gastos habituales.

El 79% declaró haber reducido consumos para llegar a fin de mes, cuatro puntos más que en agosto, mientras que la proporción de personas sin capacidad de ahorro trepó del 57% al 66% en el último año.

El deterioro también se refleja en el endeudamiento. Según la encuesta, el 36% de los argentinos tiene pagos atrasados o deudas que directamente no puede afrontar, mientras que el 67% necesitó buscar ingresos adicionales durante los últimos doce meses para cubrir gastos o mantener su nivel de vida.

Las restricciones sobre los ingresos se trasladan a las compras. El 72% de los encuestados no adquirió ropa ni calzado durante el último mes y el 87% tampoco compró electrodomésticos. Aunque estas cifras no permiten medir por sí solas una caída de las ventas, muestran el escaso margen que tienen muchos consumidores para realizar gastos que pueden postergarse.

La distancia entre las expectativas y la economía cotidiana también aparece cuando se pregunta por el crecimiento del país. Solo el 12% considera que la economía está creciendo y que la mayoría de la población percibe esa mejora, mientras que otro 27% sostiene que el crecimiento beneficia únicamente a determinados sectores. Para el 56%, en cambio, la economía continúa estancada o en retroceso.

Endeudamiento: el 36% tiene dificultades para pagar sus deudas

La encuesta también pone el foco sobre el endeudamiento de las familias, una variable que viene ganando importancia en el análisis del consumo y del sistema financiero argentino.

Según QMonitor, el 36% de los encuestados reconoce que está atrasado con algunos pagos o que directamente tiene deudas que no puede afrontar. Dentro de ese grupo, el 18% declara que se atrasa con determinadas obligaciones, mientras que otro 18% admite que tiene compromisos pendientes que no está en condiciones de cancelar.

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El relevamiento permite identificar, además, cuáles son las modalidades de endeudamiento más utilizadas. Entre quienes tienen deudas, el 59% menciona compras en cuotas, mientras que el 48% reconoce haber solicitado dinero prestado a familiares o amigos.

Los instrumentos financieros digitales también ocupan un lugar importante. El 45% de las personas endeudadas declara obligaciones con aplicaciones, billeteras virtuales o financieras, mientras que el 40% tiene tarjetas de crédito refinanciadas o utiliza el pago mínimo del resumen.

Por su parte, el 42% registra deudas relacionadas con servicios o impuestos, el 35% tiene préstamos personales bancarios y apenas el 9% menciona créditos hipotecarios o prendarios.

Las cifras corresponden a respuestas múltiples entre quienes declararon tener deudas, por lo que no representan proporciones sobre el total de la población ni deben sumarse entre sí.

El peso del financiamiento informal y de los instrumentos digitales muestra la diversidad de recursos a los que recurren las familias para afrontar sus obligaciones. Sin embargo, la encuesta no permite determinar qué proporción de ese endeudamiento está destinada específicamente al consumo corriente ni si existe un desplazamiento desde los préstamos bancarios hacia las billeteras virtuales.

El 67% buscó ingresos adicionales y las compras siguen restringidas

Otro resultado que sobresale es la necesidad de complementar los ingresos habituales. Según la encuesta, el 67% de los consultados buscó generar ingresos extras durante los últimos doce meses para cubrir gastos o sostener su nivel de vida.

Esta necesidad de sumar recursos convive con un consumo restringido en algunos rubros relevantes para el comercio y la industria nacional.

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En el caso de la indumentaria y el calzado, el 72% de los encuestados afirmó que no realizó compras durante el último mes. Para los electrodomésticos, la proporción de quienes no compraron fue todavía mayor: alcanzó al 87%.

Aunque estos porcentajes no permiten medir por sí solos una caída interanual de las ventas, muestran la limitada participación de estos bienes en las compras recientes de los hogares.

El dato resulta especialmente significativo para los sectores que dependen de la recuperación del salario disponible, el acceso al crédito y la disposición de las familias a realizar gastos que pueden postergarse.

Mejora el ánimo económico, pero solo el 12% cree que el crecimiento llega a la mayoría

El informe presenta, sin embargo, una mejora en algunos indicadores de percepción económica, luego de varios meses de resultados negativos.

La proporción de personas que considera que la economía argentina está peor que antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia retrocedió del 68% al 55% en las últimas cuatro mediciones. En tanto, las expectativas económicas positivas subieron cinco puntos en el último mes y alcanzaron al 28% de los encuestados.

También mejoró la evaluación de la economía personal, que llegó al 20%, frente al 11% registrado en julio.

Pero cuando la pregunta apunta a si la economía efectivamente está creciendo, las respuestas muestran mayores diferencias. Solo el 12% considera que el país crece y que la mayoría de la población percibe esa mejora. Otro 27% entiende que existe crecimiento, aunque sus beneficios se concentran en determinados sectores.

En conjunto, el 39% reconoce algún grado de crecimiento económico, mientras que el 56% considera que la actividad está estancada o en retroceso.

La diferencia entre ambos indicadores es relevante: una parte de la población comienza a mostrar expectativas menos negativas sobre el rumbo de la economía, pero sigue sin identificar una recuperación amplia en sus condiciones materiales.

El mercado laboral constituye otro factor de preocupación. El 59% de los consultados manifestó conocer a un familiar cercano que perdió su empleo durante los últimos tres meses. Si bien representa una mejora respecto del 64% registrado en marzo, continúa siendo una proporción elevada. Se trata de una medición de experiencias en el entorno familiar y no de una tasa de desempleo.

Para las empresas orientadas al consumo, la encuesta plantea un escenario en el que las expectativas comienzan a recuperarse, pero buena parte de los ingresos familiares continúa comprometida por los gastos habituales, las deudas y la falta de margen para ahorrar.

Los resultados reflejan esa diferencia entre la percepción general de la economía y las decisiones cotidianas de los consumidores, que todavía muestran fuertes restricciones para ampliar sus compras.

Ficha técnica: QMonitor de QSocial Big Data realizó una encuesta online de alcance nacional entre el 5 y el 28 de septiembre de 2026, con 1.650 casos efectivos, ponderados por sexo, edad y nivel educativo. El estudio informa un margen de error de ±2,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

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