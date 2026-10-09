Vaciamiento de fábricas: la industria bonaerense redujo plantas y concentró casi la mitad del desempleo fabril del país

"Hice los números para cerrar. Después de 30 años, lo calculé por primera vez el año pasado, acomodé para sostener el negocio, pero otra vez la opción está sobre la mesa", describió Patricia Malnatti, presidenta de Jomsalva, una pyme de la provincia de Buenos Aires que se dedica al negocio del caucho. Es uno de los sectores más golpeados por la caída del consumo y la competencia importadora, que también provocaron despidos en buena parte de las fábricas del corazón fabril argentino. Cuatro de cada 10 empleos industriales se perdieron en el territorio bonaerense y la cifra se acelera todos los meses.

El Centro de Estudios Económicos Bonaerense (CEEB) de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) señaló en un informe que entre junio de 2023 y el mismo mes de 2026, la industria manufacturera bonaerense expulsó a 45.115 trabajadores. Esa cifra representa el 45,2% del ajuste laboral industrial de toda la Argentina. A la destrucción de empleo se suma el cierre de 1.374 unidades productivas, lo que equivale al 34,7% de las persianas que bajaron a nivel nacional.

La dinámica se agudizó en el tercer trimestre del año en el que cerraron 100 empresas en sólo tres meses. El titular de la UIPBA, Alejandro Gentile, advirtió durante el Día de la Industria de la provincia de Buenos Aires que “la curva va a ser exponencial” si no hay medidas concretas para el entramado fabril, en un contexto en el que la entidad negocia con el gobierno de Axel Kicillof la baja del impuesto a los Ingresos Brutos para la producción.

El impacto sectorial: el caucho y la asimetría importadora

Los datos sectoriales revelan un proceso de "vaciamiento" interno en las plantas. El caso del negocio del caucho es el más claro: en tres años se perdió el 44,4% de los empleos de la actividad en la Provincia, pero apenas cerró el 7,5% de los establecimientos. La fábrica promedio de caucho bonaerense pasó de tener 40 a 24 operarios. Los datos marcan que nueve de cada diez puestos de trabajo que se destruyeron en el país en este rubro eran bonaerenses.

Además, la industria local denuncia un proceso importador a precios de difícil competencia. En el segmento de neumáticos, la producción local experimentó un derrumbe del 60,4% en tres años. En paralelo, durante el primer semestre de 2026, las importaciones de neumáticos nuevos ingresaron con un precio medio de 3,33 dólares el kilo, un 31,9% más barato que en 2023. Ante este cuadro, las fábricas argentinas reaccionaron paralizando sus compras de insumos básicos: la importación de caucho natural se desplomó 63% y la de caucho sintético un 44%.

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Sobre este punto, la empresaria de WTK Conductores Eléctricos Irini Wentinck aclaró que la barrera no es la apertura en sí misma, sino la asimetría de escala: "Las importaciones no son buenas o malas, de hecho necesitamos insumos a valores competitivos. El problema es el desequilibrio en cuanto a costos. Es inviable poder competir con países como China, que tienen una escala completamente diferente y han desarrollado una política industrial de expansión en los últimos 20 años". "No competimos contra otra empresa, hoy estamos compitiendo contra países", sintetizó.

Calzado: caída productiva y el fantasma del mercado informal

El negocio del calzado replica el escenario, pero con un nivel de mortandad de empresas superior. La producción nacional del sector se contrajo 38,8% frente a los volúmenes de 2023. En territorio bonaerense, donde se concentra más del 50% del empleo y de las fábricas a nivel país, el ajuste barrió con 4.188 puestos de trabajo y forzó el cierre de 147 fábricas.

Desde la óptica sindical, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes, Adrián Pérez pintó el panorama de parálisis: "El sector empresario está trabajando al 40% de su capacidad instalada. Hoy el sueldo no alcanza, al día 15 del mes se come y nada más". A su turno, el industrial del calzado Mariano Mayo refrendó ese termómetro de recesión: "Sabíamos que la mochila impositiva iba a pesar para competir, pero nos encontramos con un mercado muy retraído donde la gente administra su consumo al límite. Y para ese partido no estábamos preparados, ni los fabricantes locales ni los importadores".

El segmento más castigado fue el calzado deportivo, que registró un achique del 76,1% en su dotación de personal, equivalente a perder tres de cada cuatro empleos formales en la Provincia. A diferencia del caucho, el golpe no vino por la aduana tradicional, donde las importaciones de calzado cayeron un 19,1% en dólares respecto a 2023. La demanda local migró hacia el mercado negro y el comercio electrónico transfronterizo. La Cámara de la Industria del Calzado estima que ingresaron 6 millones de pares por contrabando, lo que representa ventas informales por hasta 156 millones de dólares al tipo de cambio oficial en ferias como La Salada o a través de redes sociales.

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"Nosotros competimos dentro del país con una nueva modalidad desleal. En un radio de seis kilómetros te abren un galpón con baja calidad, higiene nula y trabajadores en negro; suman trabajo netamente informal", denunció Pérez. En sintonía, Mayo reclamó apuntar los cañones fiscales hacia ese sector: "El Estado debería trabajar en ampliar la base de tributantes formales. Los que estamos en regla pagaríamos menos impuestos, pero hoy estamos entrampados y las inspecciones recaen siempre sobre los mismos".

Plataformas express y el reclamo impositivo

Frente a la cúpula industrial, Gentile graficó la asimetría de costos y la obsolescencia de las barreras arancelarias clásicas. "Hoy llegan los productos en 10 días a la puerta de la casa, casi sin pagar Ingresos Brutos ni tasas", sostuvo el empresario, apuntando directamente a las plataformas asiáticas de paquetería express. "Jugamos con una mochila y los otros juegan sueltos", resumió, para definir la falta de competitividad fiscal de la manufactura local.

Mayo respaldó esa visión apelando a una figura histórica del sector: "En los 90, en la Cámara del Calzado le iban a tirar zapatos a la Cancillería. Hoy tendríamos que ir al ministerio de Tecnología, porque el mundo permite que las empresas chinas le vendan directo a cualquier consumidor de Argentina".

El sector privado busca traccionar una agenda de modificaciones tributarias, apuntando a Ingresos Brutos y al esquema de tasas municipales, argumentando un perjuicio estructural en el armado federal. "Las provincias tienen regalías por el petróleo, el cobre o el litio. Nosotros no tenemos regalías por el campo, y las retenciones a la exportación no son coparticipables", concluyó el dirigente de la UIPBA.