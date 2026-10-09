La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores transitan este viernes 9 de octubre bajo condiciones meteorológicas caracterizadas por una marcada moderación térmica e ingreso de aire más fresco. De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored, los termómetros registrarán descensos respecto a las jornadas previas.

Para este cierre de semana laboral, la atención estará centrada en la nubosidad persistente y los vientos moderados del sector sur y sudoeste, que mantendrán un ambiente templado a fresco durante gran parte del día.

Clima en CABA y AMBA: descenso de temperatura y pronóstico para hoy

En la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, la jornada comienza con una mínima estimada de 11 °C a 13 °C, configurando una mañana fría a fresca en áreas urbanas y suburbanas. La nubosidad se mantendrá abundante durante la primera mitad del día.

Un temporal poco habitual golpea la cordillera mendocina y mantiene cerrados los pasos a Chile

Hacia la tarde, se espera que la máxima alcance apenas los 17 °C, consolidando un valor térmico moderado y lejano a los marcas veraniegas. La probabilidad de precipitaciones aisladas se ubica en un margen reducido del 10%.

El viento circulará predominantemente desde el sector sudoeste, con velocidades medias de 20 a 30 km/h y ráfagas que podrían superar los 40 km/h en zonas despejadas. Esta circulación eólica acentuará la sensación fresca.

La jornada se caracterizará por una marcada moderación térmica e ingreso de aire más fresco

Durante la noche, las marcas térmicas descenderán progresivamente hasta posicionarse cercanas a los 13 °C, con cielo parcialmente nublado y viento rotando con menor intensidad. En el Gran Buenos Aires, las temperaturas mínimas matutinas podrían perforar el piso de los 10 °C en áreas rurales o menos urbanizadas.

Alertas meteorológicas este 9 de octubre y el pronóstico para los próximos días

En el plano nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional no emite alertas de nivel amarillo ni naranja para el territorio bonaerense ni para el área metropolitana durante este viernes. Las condiciones meteorológicas se mantienen dentro de los parámetros habituales de estabilidad para la época.

'Agua Negra': el megaproyecto a 4 mil metros de altura que perforará la Cordillera de los Andes

Para el inicio del fin de semana, el sábado 10 de octubre presentará un panorama similar: se prevé una mínima de 13 °C y una máxima que rozará los 18 °C, con cielo parcialmente a mayormente nublado. Existe una probabilidad baja a moderada de lluvias leves durante las primeras horas de la madrugada.

El domingo 11 de octubre se perfila como la jornada más estable del fin de semana largo o de descanso. Las marcas térmicas oscillating entre los 14 °C de mínima y los 19 °C de máxima, acompañadas por parciales aperturas de sol y muy baja probabilidad de precipitaciones.

De cara al comienzo de la próxima semana, el flujo de aire rotará gradualmente hacia sectores del este y del norte, favoreciendo un paulatino ascenso de las temperaturas máximas.