Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

Una familia necesitó $2.669.814,76 en septiembre para ser de clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), de acuerdo con el informe de canastas de consumo del Instituto de Estadísticas y Censos porteño.

El ingreso requerido para el segmento aumentó 2,54%, superando a la inflación porteña, que marcó 1,8% con respecto a agosto.

En septiembre, la línea de pobreza para la misma familia de cuatro miembros y propietaria de la vivienda creció 2,1% respecto de agosto de 2026. Para el mismo tipo de hogar, la Canasta alimentaria ascendió a los $1.016.090.

Cuánto tiene que ganar una familia para estar entre el 10% más rico de CABA

Por su parte, la línea de indigencia aumentó 2,43% mensual y la Canasta básica se ubicó en $925.941.

En ambos casos, las canastas también se ubicaron por encima de la inflación mensual en el distrito.

Segmentos de hogares por ingresos

El IDECBA estratifica los hogares en:

- En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).

- En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA.

- No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Inflación de septiembre en CABA

La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,8% y acumuló un avance del 23,7% en los primeros nueve meses del año, según IDECBA.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,9% en el noveno mes del año, 0,4 puntos porcentuales por debajo de agosto (33,3%).

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de septiembre respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.

Entre dichos aumentos se destaca el incremento de 2,3% en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que sumó 0,47 puntos a la variación mensual del IPCBA, “debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres”.

El análisis del instituto porteño también reveló que otro rubro que contribuyó al aumento del mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas que se elevó 2,1% e incidió 0,37 puntos, con los impulsos de Verduras, tubérculos y legumbres (11,3%) y, en menor medida, de Carnes y derivados (1,3%) y de Leche, productos lácteos y huevos (1,9%).

Durante el mes pasado, los Bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,0% y en lo que va del año acumularon un alza de 19,0% y de 27,6%, respectivamente. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 27,6% y los Servicios de 36,0%.

Por su parte, Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 1,7%. En términos interanuales, desaceleró su ritmo de suba hasta 31,6% interanual.

La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 2,1% en septiembre, destacándose las alzas en las cuotas de educación formal, de la medicina privada, los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de agua, de gas y luz, junto con la suba en el valor del boleto del subte y el colectivo urbano. A nivel interanual, se mantuvo estable en 41,6%.

A su vez, los bienes y servicios Estacionales promediaron una suba de 2,3%, principalmente por los aumentos en los precios de las verduras y de las prendas de vestir. En términos interanuales, se desaceleró hasta 19,8%.

LM