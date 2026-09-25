Cuánto tiene que ganar una familia para estar entre el 10% más rico de CABA

Una familia porteña necesitó $5,1 millones mensuales para formar parte del 10% de hogares con mayores ingresos de la Ciudad de Buenos Aires, según el informe de distribución del ingreso correspondiente al segundo trimestre de 2026 elaborado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

La pobreza volvió a crecer en el primer semestre y dos grupos sufrieron con fuerza el deterioro: mayores de 65 y jóvenes

El dato corresponde al ingreso total familiar, es decir, a la suma de los ingresos percibidos por las distintas personas que integran un hogar. Dentro del décimo decil, los ingresos se ubicaron entre $5,1 millones y $23,2 millones mensuales, con un promedio de $7.704.374. El ingreso medio del conjunto de hogares porteños, en tanto, fue de $2.560.338.

La diferencia también puede observarse desde el ingreso por integrante del hogar. Para ingresar al 10% superior según el ingreso per cápita familiar, el umbral fue de $2,6 millones por persona, mientras que el promedio dentro de ese segmento alcanzó los $4.105.275.

Cuánto gana cada decil de ingresos en CABA

La estadística porteña divide a los hogares en diez grupos de acuerdo con sus ingresos. El primer decil, que reúne al 10% de los hogares de menores ingresos, tuvo ingresos de entre $15.000 y $730.000, con un promedio de $453.282.

A medida que se avanza en la distribución, el quinto decil —la mitad de la escala— se ubicó entre $1,6 millones y $1,91 millones, con un ingreso promedio de $1.746.411.

El noveno decil, inmediatamente por debajo del 10% de mayores ingresos, abarcó hogares con ingresos de entre $3,73 millones y $5,1 millones, con un promedio de $4.470.063.

En el extremo superior, el décimo decil comenzó en $5,1 millones y llegó hasta $23,2 millones. Sus 137.311 hogares representaron el 10% de los hogares con ingresos, pero concentraron el 30% de la masa total de ingresos de la Ciudad.

El 10% de mayores ingresos concentra el 30% del dinero

La distribución muestra una fuerte diferencia entre los distintos estratos. El 30% de los hogares con menores ingresos per cápita concentra al 38,6% de las personas, pero recibe el 13,9% de los ingresos totales.

En el otro extremo, el 30% de mayores ingresos reúne al 22,5% de los residentes y concentra el 50,7% de la masa de ingresos de la Ciudad.

El informe oficial, sin embargo, señala que la distribución del ingreso mostró cierta mejora interanual. El coeficiente de Gini calculado sobre el ingreso total familiar pasó de 0,424 a 0,415, mientras que el correspondiente al ingreso per cápita familiar bajó de 0,436 a 0,421.

Cuánto ganan los hogares según la zona

Las diferencias también aparecen dentro de la propia Ciudad. En el segundo trimestre, el ingreso total familiar promedio fue de $2.948.528 en la Zona Norte, de $2.553.074 en la Zona Centro y de $2.230.624 en la Zona Sur.

La brecha es todavía más marcada cuando se considera el ingreso per cápita familiar: alcanzó $1.709.320 en el Norte, frente a $1.361.180 en el Centro y $976.909 en el Sur. El ingreso per cápita del Norte fue así 1,7 veces superior al del Sur.

El ingreso promedio y la diferencia con un salario individual

El dato del decil superior no es igual al salario necesario para que una persona sea considerada dentro de ese grupo, ya que el informe mide ingresos de los hogares, que pueden provenir de más de una persona y de distintas fuentes, no de un solo individuo.

De hecho, el ingreso promedio de la ocupación principal fue de $1.665.849, mientras que la mitad de las personas ocupadas recibió $1,2 millones o menos por su actividad principal. Además, el 13,3% de los ocupados —unas 214.000 personas— tuvo más de una ocupación, con un ingreso promedio adicional de $761.345.

En cuanto al origen de los recursos, el 79,5% de la masa de ingresos de los hogares provino del trabajo, mientras que el 20,5% correspondió a fuentes no laborales. El 47,3% de los hogares tuvo exclusivamente ingresos laborales y el 30,4% combinó ingresos laborales y no laborales.

Otro fenómeno que refleja el relevamiento es el crecimiento del pluriempleo. Unas 214.000 personas, equivalentes al 13,3% de la población ocupada, tienen más de un trabajo, un 8,1% más que un año atrás. Quienes cuentan con una segunda ocupación trabajan, en promedio, 47 horas semanales y obtienen ingresos adicionales de $761.345.

FN