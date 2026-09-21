El endeudamiento de los hogares muestra un rasgo cada vez más ligado a los gastos cotidianos. Según el Monitor de Opinión Pública de agosto elaborado por Zentrix, seis de cada diez argentinos tomaron alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses y, entre quienes lo hicieron, la principal explicación fue la necesidad de cubrir gastos básicos.

El relevamiento muestra que 55,6% atribuyó su nivel de endeudamiento a alimentos y salud, mientras que otro 20,4% señaló tarifas y servicios como principal motivo. Bastante más atrás aparecen la compra de bienes durables, con 10,7%, y las situaciones imprevistas, con 10,3%. Publico-MOP-Agosto-2026-2

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El dato marca un cambio en el perfil del crédito: para una parte importante de los hogares, la deuda ya no aparece vinculada principalmente a la compra de bienes de mayor valor, sino al sostenimiento de consumos esenciales.

La deuda se usa para llegar a fin de mes

El contexto ayuda a explicar por qué el financiamiento pasó a ocupar ese lugar.

El 60,2% de los encuestados dijo haber tomado alguna deuda o crédito en los últimos seis meses, frente a 38,2% que respondió que no. Entre las personas de 18 a 39 años, el porcentaje trepa a 67,1%; entre los 40 y 59 años, alcanza 63,5%; y entre los mayores de 60 años se ubica en 54%. Publico-MOP-Agosto-2026-2

El uso de deuda coincide con una fuerte dificultad para sostener los ingresos durante todo el mes.

Según el informe, 65% de los consultados llega como máximo hasta el día 20 con sus ingresos. El 12,2% dijo que el dinero le alcanza hasta el día 5; 11,8%, hasta el día 10; 20,5%, hasta el día 15; y otro 20,5%, hasta el día 20. Apenas 22,9% llega a fin de mes y sólo 10,7% logra además ahorrar. Publico-MOP-Agosto-2026-2

Ese deterioro del poder adquisitivo aparece como uno de los factores centrales detrás del endeudamiento: el crédito funciona, para muchos hogares, como un puente entre ingresos insuficientes y gastos que no pueden postergarse.

El problema es más fuerte entre los sectores de menores ingresos

Las diferencias por nivel socioeconómico son marcadas.

Entre los hogares de nivel bajo, 87,6% ya agotó sus ingresos al llegar al día 20 del mes. Sólo 10,1% consigue llegar hasta fin de mes y ninguno de los encuestados de ese segmento señaló que además pudiera ahorrar. Publico-MOP-Agosto-2026-2

En los sectores medios, 51,4% llega como máximo hasta el día 20, mientras que 31,8% alcanza fin de mes y 16,3% consigue hacerlo con alguna capacidad de ahorro.

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La situación es muy distinta entre los sectores altos: 53,3% llega a fin de mes y 39,4% declara que además puede ahorrar.

Ocho de cada diez sienten que su salario pierde contra la inflación

La percepción sobre los salarios también aporta una explicación al fenómeno.

El 81,2% de los encuestados considera que su salario no le está ganando a la inflación, frente a sólo 14,3% que cree que sí. Publico-MOP-Agosto-2026-2

Además, 65,8% sostiene que el dato de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, mientras que 31,6% considera que sí lo hace.

La combinación de ingresos que pierden capacidad de compra y gastos básicos que deben seguir afrontándose ayuda a explicar por qué el endeudamiento se concentra en rubros esenciales.

Ingresos y salarios, la principal preocupación

El ranking de preocupaciones del relevamiento refuerza esa lectura.

Ingresos y salarios aparecen en primer lugar, con 50,1% de las menciones, seguidos muy de cerca por la incertidumbre económica, con 49,8%. Luego se ubican desempleo (40,9%), corrupción (39,6%) y tarifas de servicios públicos (35,2%). Publico-MOP-Agosto-2026-2

La deuda aparece más abajo como preocupación directa, con 18,4%, pero el informe muestra que su origen está estrechamente vinculado con otras variables que encabezan el listado: salarios, ingresos, tarifas y costo de vida.

Así, el dato más relevante no es sólo cuántas personas recurrieron al crédito, sino para qué tuvieron que hacerlo. En el relevamiento de Zentrix, más de la mitad de los endeudados señaló alimentos y salud, y otro 20,4%, tarifas y servicios.

El Monitor de Opinión Pública fue realizado sobre 1.466 casos a nivel nacional entre el 25 y el 31 de agosto. La muestra es no probabilística, con cuotas por sexo, edad y región, y fue ponderada para representar la estructura nacional. La consultora aclara que los resultados deben interpretarse a escala nacional y no extrapolarse directamente a provincias o localidades.

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