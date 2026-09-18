RDEco: exsecretario de Finanzas cuestionó la estrategia financiera del Gobierno y advirtió por la dependencia del endeudamiento

El exsecretario de Finanzas Eduardo Setti analizó la estrategia económica del Gobierno de Javier Milei y cuestionó algunas decisiones vinculadas con la acumulación de reservas, el endeudamiento y el esquema cambiario. También discutió la forma de interpretar el proceso de desinflación, las condiciones externas que enfrentaron las últimas administraciones y los riesgos financieros de cara a 2027.

“Uno de los errores fue en algún momento enamorarse de la no compra de reservas, que fue, creo, la que nos llevó a este momento”, sostuvo Setti en +Perfil al evaluar las decisiones iniciales del equipo económico encabezado por Luis Caputo.

Reservas y endeudamiento

Para el exfuncionario, los compromisos en moneda extranjera deben analizarse de manera conjunta porque finalmente afectan la posición del Banco Central. “Todos los dólares salen del mismo lugar, y salen del Banco Central”, afirmó al mencionar tanto los pagos de deuda soberana como las obligaciones privadas.

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Setti reconoció que durante 2026 hubo fuertes compras de divisas, aunque cuestionó la composición final de las reservas. “Hoy se compraron muchísimas reservas, pero la acumulación de reservas no fue tanta, y gran parte es proveniente de la deuda”, señaló. El BCRA informó que las compras habían superado los US$10.000 millones a comienzos de junio.

Los datos oficiales muestran, además, que los movimientos de las reservas no dependen únicamente de las intervenciones en el mercado: en julio aumentaron US$2.729 millones, con aportes de compras del BCRA, créditos respaldados por organismos multilaterales y emisiones del Tesoro. “Seguimos engrosando nuestras reservas en base a endeudamiento”, interpretó Setti.

La discusión sobre la inflación heredada

Setti también cuestionó las comparaciones lineales entre la inflación que recibió Milei y la registrada posteriormente. “Gran parte de ese último año de inflación es parte de Milei y es parte por los errores”, afirmó, al referirse al impacto que, según su interpretación, tuvieron las expectativas de devaluación durante la transición presidencial.

El economista resumió su cuestionamiento a la comunicación de una corrección cambiaria con una máxima: “Las devaluaciones no se anuncian, se hacen”. Como referencia, el IPC había avanzado 12,8% en noviembre de 2023 y luego 25,5% en diciembre, mes que incluyó días de ambas administraciones.

Setti también puso el foco en la sequía de 2023. “Él agarra y a partir de ahí tiene cosechas récord todos los años y no vuelve a tener situaciones complicadas”, sostuvo al contrastar los escenarios. La Bolsa de Comercio de Rosario calculó posteriormente que los cobros netos de exportaciones agroindustriales de 2023 cayeron US$23.509 millones interanuales, mientras que el impacto económico directo e indirecto de la sequía había sido estimado en alrededor de US$19.250 millones.

El dólar y los vencimientos de 2027

Sobre el debate por un eventual atraso cambiario, Setti planteó que debe observarse la relación entre el movimiento de la moneda y el resto de los precios. “Solo tenemos que ver en qué niveles recibieron el dólar y a cuánto subió el dólar en este tiempo y cuánto subió el resto de los productos de la economía”, explicó.

El exfuncionario consideró que una acumulación más temprana de divisas habría permitido atravesar con mayor respaldo los períodos electorales. “Si durante todo ese tiempo él se hubiera dedicado a acumular reservas, yo creo que hubiera evitado todas las volatilidades que tenemos en tiempos electorales”, afirmó.

Desde el Gobierno sostienen una lectura diferente: el secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró en junio que los vencimientos en dólares de 2027 estaban prefinanciados mediante organismos multilaterales y otras fuentes. Frente a ese planteo, Setti mantuvo su advertencia: “No podemos seguir sosteniendo en base a endeudamientos, salvatajes, otros salvatajes”.