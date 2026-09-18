RDI: una ex numeraria del Opus Dei contó la distancia que hay entre la teoría y la práctica dentro la orden religiosa

En un nuevo segmento de Ronda de Investigación por +Perfil, Cecilia Theule contó cómo ingresó al Opus Dei a los 16 años, explicó su experiencia como numeraria y relató el proceso que atravesó después de conocer las denuncias de las numerarias auxiliares.

Cecilia Theule relató que su acercamiento al Opus Dei comenzó cuando tenía 16 años, luego de participar de un retiro en su colegio. Según contó, el proceso fue rápido y tuvo similitudes con otras experiencias de personas que ingresaron a la institución siendo adolescentes. “Sí, todo muy rápido, sos muy chico, yo no sé cómo decirlo”, recordó al comparar su experiencia con la de Federico Johansen.

Sobre las circunstancias que la llevaron a acercarse, explicó: “No, o sea, fue muy rápido todo. En unos meses, también en el colegio, fue un cura a dar un retiro, y me cayó bien”. Theule señaló además que, inicialmente, el sacerdote no le informó que pertenecía al Opus Dei. “No”, respondió cuando le preguntaron si le había dicho que era miembro de la organización.

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Con el paso del tiempo, la experiencia adquirió una dimensión diferente para ella. “A los pocos meses me dijeron, todo muy sintético, porque las historias son exactamente iguales en todos, o sea, volver a contar lo que ya está contado y recontado”, afirmó.

La distancia entre la teoría y la práctica

En su testimonio, Theule puso el foco en la diferencia entre la imagen que tenía del Opus Dei y aquello que encontró durante su experiencia dentro de la organización. “El planteamiento está bueno, y yo prefiero decir por qué llegué al minuto heroico, o por qué estoy acá”, explicó. Y agregó: “Porque en realidad, entre la teoría y la práctica, hay un salto tan gigante, que a mí lo que me generó es la gran desilusión, podría haberse llamado, de desvincularte”.

La salida no significó para ella únicamente abandonar la institución. También implicó replantearse qué significaba haber formado parte del Opus Dei y cómo quería recordar esa etapa de su vida: “Cuando salgo, yo tenía como la idea de decir, yo quiero poder decir, tipo, posta, fui numeraria. Y que me digan, ah, guau”.

El caso de las numerarias auxiliares

Según su relato, después de su salida tomó conocimiento de las denuncias realizadas por las numerarias auxiliares, mujeres vinculadas al servicio doméstico dentro de las estructuras del Opus Dei. “Y al tiempito pasa lo de las numerarias auxiliares. O sea, el tema me entero. Que son las mujeres que denunciaron el servicio humano”, contó en +Perfil.

Theule aseguró que, antes de que el caso avanzara judicialmente, intentó hablar con integrantes del Opus Dei para plantearles la situación y buscar una respuesta institucional.

La expectativa de una reparación

Theule relató que durante un período mantuvo la expectativa de que la institución reconociera la situación denunciada y buscara una solución. “Y esperé, esperé con la esperanza de decir, para un cachito, si sos católico, si crees tal cosa, vas a reaccionar bien”, sostuvo.

En ese contexto, planteó incluso la posibilidad de utilizar recursos económicos para compensar a las mujeres afectadas. “O sea, vas a decir bien a la Argentina, dale, lo arreglamos, vengan. Si es necesario vendemos un campo, que hay. Vendemos casas, que hay”, afirmó.

Sobre la misma línea, añadió: “Sacamos dinero, que hay. Todos sabemos. Y lo compensamos, compensamos ese mal momento que pasaron, ese tiempo sin cobrar, esa no jubilación, esa todo”. Sin embargo, según su testimonio, esa respuesta no llegó. “Y no ocurrió. Y no ocurrió, y no ocurrió. Fue la gran desilusión”, expresó.