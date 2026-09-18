Warren Buffett dejó Berkshire Hathaway: en RDC analizaron el cambio de liderazgo del gigante financiero

Warren Buffett, una de las figuras más reconocidas del mundo de las inversiones, dejó la conducción de Berkshire Hathaway a los 96 años. La decisión generó sorpresa en Estados Unidos y marca un cambio de liderazgo en uno de los conglomerados financieros más influyentes del país.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell detalló los principales aspectos de la salida de Buffett y explicó cómo quedará conformada la conducción de la compañía. El inversor pasará a ser presidente emérito, mientras que su hijo Howard Buffett, de 71 años, asumirá al frente del grupo.

Warren Buffett dejó la conducción de Berkshire Hathaway

La salida de Buffett fue presentada como una noticia sorpresiva en Estados Unidos. Según relató Powell, el inversor comunicó que dejaría su cargo al frente de Berkshire Hathaway de manera inmediata.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Fue un poco de sorpresa cuando esta mañana salió la información", señaló el corresponsal al referirse al anuncio. Buffett, que durante décadas estuvo identificado directamente con la compañía, pasará ahora a ocupar el cargo de presidente emérito.

Powell recordó además que Buffett es conocido internacionalmente como el "Oráculo de Omaha", en referencia a la ciudad de Nebraska donde tiene su sede Berkshire Hathaway.

Howard Buffett quedará al frente del grupo

Con la salida de Warren Buffett, la conducción de Berkshire Hathaway quedará en manos de su hijo Howard Buffett, de 71 años. El cambio representa una nueva etapa para el conglomerado construido durante décadas bajo el liderazgo de su padre.

"Su hijo Howard, que tiene 71 años, pasa al frente de este grupo", explicó Powell durante el segmento. El corresponsal también señaló que Warren Buffett destacó el papel de su hijo en la continuidad de los principios que caracterizaron a la compañía.

Según el comunicado mencionado durante el programa, Howard tendrá entre sus principales responsabilidades la protección de los valores y la cultura empresarial de Berkshire Hathaway.

El legado que Buffett deja en Berkshire Hathaway

Powell destacó la dimensión que alcanzó Berkshire Hathaway bajo la conducción de Buffett y la influencia que mantiene sobre el mercado estadounidense.

El conglomerado posee una participación importante en American Express y mantiene inversiones relevantes en compañías de gran alcance internacional, entre ellas Apple y Coca-Cola.

"Es un grupo realmente muy influyente", remarcó Powell al describir el peso que tiene Berkshire Hathaway dentro del mundo empresarial y financiero de Estados Unidos.

La frase de Buffett sobre el paso del tiempo

En la carta dirigida a los accionistas de Berkshire Hathaway, Buffett hizo referencia al paso del tiempo al comunicar su decisión.

"El tiempo siempre gana, sin embargo, ha sido generoso conmigo", expresó el inversor en el mensaje citado durante la emisión.

La salida pone fin a una etapa marcada por la fuerte identificación entre Buffett y Berkshire Hathaway, una relación que convirtió al empresario en una de las figuras más reconocidas de las finanzas estadounidenses.

La continuidad de los valores de Berkshire Hathaway

Más allá del cambio en la conducción, uno de los puntos destacados por Powell fue la intención de preservar la identidad empresarial de Berkshire Hathaway. Según explicó el corresponsal, Buffett señaló que su hijo deberá proteger los valores y la cultura de la compañía, a los que atribuyó una importancia central dentro de la organización.