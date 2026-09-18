Warren Buffett se retira de Berkshire Hathaway a los 96 años tras más de medio siglo al frente del gigante financiero

Warren Buffett dejará la presidencia de Berkshire Hathaway después de más de medio siglo al frente del conglomerado que transformó de una pequeña empresa textil en un gigante financiero valuado en más de u$s1 billón en Wall Street. La compañía anunció este viernes 18 de septiembre que la salida del inversor multimillonario, de 96 años, será inmediata, aunque continuará como miembro del consejo de administración, según informaron desde la Agence France-Presse (AFP).

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La decisión pone fin a 61 años de Buffett al frente de Berkshire Hathaway. El inversor ya había anunciado el año pasado sus planes de retirarse de la conducción del grupo empresarial, que creció durante su gestión hasta convertirse en el primer conglomerado estadounidense ajeno al sector tecnológico en superar una valuación de u$s 1 billón en Wall Street.

La renuncia será “efectiva de inmediato”, informó Berkshire Hathaway mediante un comunicado a AFP. Sin embargo, Buffett no se desvinculará completamente de la compañía, ya que pasará a ser presidente emérito y permanecerá como miembro del directorio, desde donde continuará aportando su juicio y perspectiva a la organización.

Howard Buffett asumirá la presidencia de Berkshire Hathaway

Como parte del plan de sucesión trazado por la compañía, el directorio eligió a Howard G. Buffett, hijo de Warren, como nuevo presidente. Howard forma parte del directorio de Berkshire desde 1993, mientras que Susan L. Decker continuará desempeñándose como directora independiente principal, según informaron desde Forbes.

Howard Buffett también cuenta con una extensa trayectoria fuera del conglomerado. Desde 1999 se desempeña como presidente y presidente ejecutivo de la Fundación Howard G. Buffett, enfocada en la seguridad alimentaria global y la mitigación de conflictos, y fue embajador de buena voluntad contra el hambre de las Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos durante casi una década. A lo largo de su carrera también integró directorios de diferentes compañías públicas y privadas.

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El cambio de conducción se produce después de que Berkshire Hathaway pasara de ser una pequeña empresa textil a convertirse, bajo el liderazgo de Warren Buffett, en un conglomerado con decenas de compañías. Actualmente posee negocios como las baterías Duracell y la aseguradora estadounidense Geico, además de participaciones en empresas como Coca-Cola y Bank of America.

Cómo quedará repartida la conducción de Berkshire Hathaway

El alejamiento de Buffett de la presidencia no modifica la conducción ejecutiva de la compañía. Greg Abel continuará como presidente ejecutivo y será el encargado de operar Berkshire, mientras Howard Buffett ocupará la presidencia del directorio. Warren, por su parte, permanecerá dentro de la organización como presidente emérito y miembro del directorio.

Abel destacó, en representación del directorio, que el impacto de Warren Buffett sobre Berkshire y sus propietarios “no tiene paralelo en la historia de los negocios estadounidenses”. También sostuvo que la cultura construida por el inversor y los valores que defendió continuarán en el centro de la compañía y señaló a Howard como el encargado de preservarlos, detallaron desde Forbes.

El propio Warren Buffett resumió la nueva estructura al explicar que Greg Abel será quien opere la compañía, mientras que Howard protegerá su cultura y sus valores. Sobre su hijo, destacó sus 33 años como director de Berkshire y sostuvo que esos dos activos se encuentran por encima de cualquier elemento que pueda aparecer en el balance de la empresa.

La carta de Warren Buffett después de más de 60 años en Berkshire

En una carta dirigida a los accionistas difundida junto con el anuncio, Buffett repasó su trayectoria y explicó las razones de la decisión. El empresario recordó que trabaja para Berkshire desde 1965 y aseguró que, después de más de 60 años dentro de la compañía, todavía considera que tiene “el mejor trabajo del mundo”.

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Buffett también destacó la gestión de Greg Abel y señaló que las expectativas que tenía sobre él eran muy elevadas desde el comienzo, pero que logró superarlas. Según explicó, Abel asumió plenamente las funciones de presidente ejecutivo y las principales decisiones de la compañía, una situación que forma parte de las razones por las que consideró que había llegado el momento de completar la transición.

A los 96 años, Buffett permanecerá como director, presidente emérito y accionista de Berkshire Hathaway. Al despedirse de la presidencia, aseguró que haber ocupado ese cargo fue “el privilegio de su vida” y manifestó que nunca dio por sentada la confianza de los accionistas. Tras más de seis décadas vinculado a Berkshire, sostuvo además que nunca se sintió más confiado respecto del camino que tiene por delante la compañía y afirmó que la empresa se encuentra en excelentes manos.

Warren Buffett salió del top 10 de las personas más ricas del mundo

La salida de Buffett de la presidencia se produce también después de un cambio en su posición entre las mayores fortunas del planeta. Según Forbes, en septiembre de 2026 el inversor quedó fuera del top 10 de las personas más ricas del mundo, al igual que Bernard Arnault, luego de las caídas de las acciones de Berkshire Hathaway y LVMH. En el caso del conglomerado estadounidense, sus títulos retrocedieron después de haber alcanzado un máximo de 12 meses.

Los lugares que dejaron Buffett y Arnault fueron ocupados por el ex CEO de Microsoft, Steve Ballmer, y Amancio Ortega, exresponsable de Inditex. El patrimonio de Ballmer aumentó u$s10.000 millones y lo llevó del puesto 11 al 9, mientras que la fortuna de Ortega creció u$s5.000 millones y le permitió avanzar del puesto 12 al 10.

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Por último, el movimiento se produjo en un ranking que reunió a las diez mayores fortunas del mundo por un total de u$s2,8 billones al 1° de septiembre de 2026, frente a los u$s2,6 billones del mes anterior. Forbes, que realiza el seguimiento de los multimillonarios desde 1987, aclaró que los patrimonios pueden modificarse diariamente debido a las fluctuaciones en las cotizaciones de las acciones.

GZ