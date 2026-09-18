Ley de Nietos en España: en RDC se explicó la polémica por los nuevos votantes argentinos

La aplicación de la Ley de Nietos en España quedó bajo revisión judicial luego de detectarse incrementos inusuales en padrones municipales. Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista, Marcelo Molina, explicó cómo se inscribieron cientos de miles de personas y detalló los casos que generaron mayor controversia.

Según explicó Marcelo Molina, la falta de determinados controles habría generado un crecimiento llamativo de los padrones electorales. “Básicamente lo que no exigía era ningún tipo de prueba sobre el arraigo y así sumaron casi medio millón de votantes desde el 2022 hasta ahora”, planteó.

Molina explicó que el beneficio estaba vinculado con personas cuyos antepasados habían emigrado por determinadas circunstancias: “La ley establece que para acogerse a este tipo de beneficio había que fijar tener documentación de que el inmigrante había ido por una cuestión de persecución política, religiosa o orientación sexual”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sobre la documentación necesaria, señaló que, “las partidas de nacimiento o las actas de bautismo están vigentes todavía y están en toda España y en toda la iglesias, con lo cual, es algo que realmente se puede probar”.

Madrid y Barcelona: el crecimiento que llamó la atención

El incremento del padrón comenzó a generar interrogantes en distintos municipios. “Porque en algunos municipios empiezan a ver que el padrón crece de manera desproporcionada”, resaltó en +Perfil.

Entre los ejemplos mencionados, Molina indicó: “Madrid había sumado más de 115.000 votos nuevos que no viven acá y Barcelona más de 43.000”.

El caso de Madrid también presentó aumentos relevantes en municipios que históricamente habían tenido características rurales: “En estos últimos padrones, el padrón de extranjeros creció un 28%, desde que entró en vigencia la ley”.

Madarcos y Tres Cantos, dos casos bajo la lupa

Uno de los casos más llamativos fue el de Madarcos, donde el aumento de electores resultó especialmente significativo respecto de la población local. “Se llama Madarcos. Es el símbolo quizá de esto, ya que la alcaldesa de repente vio que le aparecieron 52 nuevos votantes de ese pueblo”, expresó.

Molina precisó la dimensión del fenómeno: “O sea, 52 nuevos, y el pueblo tiene 58 electores”. También relató el caso de Tres Cantos, donde se registraron 215 personas: “Se inscribieron 215 personas”.