RDI: en Argentina hubo un aumento del 185% en los casos de bebés expuestos a drogas durante el embarazo

Durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, la especialista en datos, Sol Clemente, analizó que una investigación periodística regional puso el foco en una problemática que atraviesa a distintos países de América Latina: el incremento de bebés expuestos a sustancias psicoactivas durante el embarazo. En Argentina, los datos relevados muestran un crecimiento significativo de los casos registrados en hospitales públicos.

Según Clemente, las sustancias más detectadas en la región fueron cocaína, marihuana y metanfetamina. En Argentina, en cambio, predominan la cocaína y la marihuana, mientras que también existe un subregistro relacionado con el consumo de alcohol. “A nivel regional, las sustancias que más encontraron fueron cocaína, marihuana y metanfetamina. Ahora, en el caso de Argentina, es en cocaína, marihuana, y hay un subregistro también de alcohol, que sería lícito, digamos”, planteó.

El Hospital Fernández registró un aumento del 185%

Uno de los casos que refleja el crecimiento de esta problemática es el del Hospital Fernández, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, los partos con diagnóstico positivo para algún tipo de sustancia pasaron de 13 en 2023 a 25 en 2024 y a 37 en 2025. “En el Hospital Fernández de Buenos Aires, los casos crecieron un 185% en tres años”, afirmó Clemente.

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La periodista explicó que una de las dificultades centrales es la falta de un registro nacional obligatorio: “Pero la realidad es que no hay un registro en el país donde vos puedas ir a buscar estos datos. Ellos no tienen la obligación de cargar los datos”.

Para Clemente, esta ausencia de información sistematizada dificulta conocer la dimensión real del fenómeno. “Es algo más personal de los médicos que dicen acá hay una problemática y empiezan a registrar lo que está sucediendo”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Qué consecuencias puede tener en los recién nacidos

La exposición prenatal a sustancias puede generar diferentes consecuencias, aunque no todos los bebés presentan los mismos efectos. “Lo que tiene, te puede dar, después pueden presentar bajo peso, parto prematuro, síndrome de abstinencia, malformaciones o alteraciones en el desarrollo y el aprendizaje”, enumeró.

La periodista remarcó que los registros no se concentran únicamente en Buenos Aires. También existen datos provenientes de Córdoba, Mendoza y otros distritos: “Como les decía anteriormente, en el caso de Argentina es con la cocaína, la marihuana y el alcohol, pero en el resto de la región se suman otros tipos de droga”.

Reclaman un registro nacional y una política pública

Uno de los principales reclamos surgidos del relevamiento es la creación de un registro unificado que permita conocer la cantidad de casos y diseñar estrategias de atención. “Falta un abordaje, hay un reclamo primero por llevar un indicador de saber cuánto está pasando, si es un caso aislado de un hospital o si es algo que se está dando en varios hospitales”, resaltó.

Para Clemente, el problema excede al sistema sanitario y requiere una respuesta estatal coordinada: “Entonces hay una problemática que es de salud pública, pero también incluye otras áreas del Gobierno y si no ponemos el foco acá, estos chicos son los chicos del futuro y esto va a crecer, lamentablemente no le ponemos el foco y bueno, cada año te voy a traer la misma noticia”.