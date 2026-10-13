El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este martes una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Bangkok, Tailandia, donde se desarrollan las Reuniones Anuales del organismo y del Banco Mundial. Tras el encuentro, el funcionario destacó los elogios recibidos por la política fiscal argentina, aunque confirmó que la tercera revisión del acuerdo continúa pendiente y que los equipos técnicos seguirán trabajando para finalizarla.

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"Excelente reunión con Kristalina Georgieva, Dan Katz y equipos. Recorrimos todos los temas, internos y externos", escribió Caputo en su cuenta de X, donde también mencionó la participación de otros funcionarios del organismo.

Según relató el ministro, Georgieva fue especialmente elogiosa con la disciplina fiscal argentina, a la que calificó como "ejemplar en el mundo", pese al impacto de los shocks internacionales sobre la economía.

Sin embargo, el dato central para el programa económico es que todavía no se anunció un acuerdo técnico para completar la tercera revisión. "Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión", sostuvo Caputo, sin precisar una fecha para su conclusión.

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De esa instancia depende la habilitación de un nuevo desembolso de aproximadamente USD 869 millones, que deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI una vez completada la evaluación correspondiente.

La opinión de Kristalina Georgieva

Quien también aprovecho su cuenta en la red social X para expresar su visión de la reunión de hoy fue la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. En su posteo calificó de "excelente reunión" al encuentro que tuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente del Banco Central (BCRA) Santiago Bausili.

"Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits" indicó la funcionaria, para luego agregar que ambos equipos "están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión".

La cita con la titular del FMI es uno de los encuentros que no pierden de vista desde el mercado argentino. La relación con el organismo resulta determinante por los compromisos financieros del país y el seguimiento del programa económico.

FMI: qué falta para cerrar la tercera revisión del acuerdo

La reunión entre Caputo y Georgieva se produjo después de la visita que una misión técnica del Fondo realizó a Buenos Aires entre el 21 y el 29 de septiembre, encabezada por Joyce Wong, para evaluar el desempeño del programa económico argentino.

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Uno de los aspectos que se encuentran bajo análisis es el cumplimiento de las metas fiscales correspondientes al primer semestre de 2026.

Según los datos conocidos hasta ahora, Argentina acumuló un superávit primario de $6,29 billones entre enero y junio, por debajo de los $6,86 billones contemplados en la meta acordada con el organismo. La diferencia fue de aproximadamente $574.000 millones.

Por ese motivo, el Gobierno necesita obtener una dispensa técnica, conocida como waiver, que permita avanzar con la revisión pese al desvío registrado respecto del objetivo cuantitativo.

En ese contexto, los elogios que Caputo atribuyó a Georgieva por la disciplina fiscal tienen relevancia política y económica, aunque no equivalen a una aprobación formal de la auditoría.

El resultado final también dependerá de la evaluación del resto de los compromisos establecidos en el programa, incluidos los vinculados con las reservas internacionales y la política macroeconómica.

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La tercera revisión constituye uno de los principales asuntos de la agenda que llevó al equipo económico argentino a Bangkok. La aprobación permitiría destrabar recursos del programa vigente y ofrecería una nueva señal sobre la relación entre Argentina y su principal acreedor multilateral.

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Caputo llegó a Tailandia acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza. También participan de la delegación argentina el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Además del encuentro con Georgieva, la agenda oficial contempla reuniones con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

El ministro también participará en las reuniones de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 y en un panel del Banco Mundial dedicado al crecimiento económico derivado de las reformas en América Latina y el Caribe.

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Las conversaciones se desarrollan en un escenario internacional marcado por las dificultades de financiamiento, el encarecimiento de la energía y la incertidumbre sobre el crecimiento mundial.

Para el Gobierno argentino, la prioridad inmediata continúa siendo completar la tercera revisión del acuerdo con el FMI. Aunque Caputo destacó el respaldo recibido a la política fiscal, el desembolso permanecerá pendiente hasta que los equipos técnicos concluyan su trabajo y el Directorio del organismo otorgue la aprobación correspondiente.