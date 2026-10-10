Alberto Ades habló del dólar (y tal vez "los mejores 18 meses de la historia" son sin Caputo)

Algunos ya lo mencionan, por lo bajo, como uno de los "ministeriables" si a Luis Caputo se le terminan los conejos de la galera y, luego de tanto éxito libertario, decide dar un paso al costado, abandonando "estos mejores 18 meses de la historia argentina".

Lo cierto es que el también economista Alberto Ades, que Milei llevó días pasados a una reunión de Gabienete, sigue recorriendo micrófonos y medios. En el caso puntual de este sábado, habló con Radio Spendid, donde insistió en que "no quiere ser ministro de Economía", pero opinó que "la fortaleza actual del peso en relación al dólar es consistente con una economía en transición hacia la normalidad".

Analista de Wall Street, con formación académica en la UBA y luego con un doctorado en Harvard, Ades señaló que el éxito de las reformas estructurales que lleva adelante la gestión Milei hará que el país "sea inevitablemente más costoso en moneda extranjera".

Al respecto, sostuvo que en su opinión "el nivel del dólar actual es el nivel del dólar que tiene sentido tener en una economía que está en transición a ser una economía mejor y más ordenada".

Trío libertario: Milei, Caputo y Bausili. Uno mira la reelección, el otro la (no) recesión y el tercero, complicado por el oro...

Para justificar la cotización actual, Ades recurrió a la comparación histórica y minimizó las críticas que desde muchos sectores hacen sobre un atraso cambiario artificial.

"Si uno mira el tipo de cambio real hoy, contra ese promedio te da algo así como 29% más fuerte. Si lo comparás con el 2017, te da el mismo nivel. Claramente este es un peso fuerte que creo es consistente en el largo plazo con un país que le va bien", detalló Ades.

Consultado sobre el futuro económico del país, el economista planteó que "un ordenamiento macroeconómico" de largo plazo derivará de forma natural en una Argentina menos dependiente de las devaluaciones y más respaldada por su crecimiento real.

Se animo, finalmente, a deslizar que "si yo pudiera, a mí me gustaría un tipo de cambio más alto, pero reconozco que es muy difícil". Algunos conjeturan que en un tiempo vea esas dificultades "en vivo"...

HB