Región Centro: el libro que reconstruye los orígenes de la alianza entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

La Bolsa de Comercio de Córdoba fue escenario el jueves 8 de octubre de la presentación de La creación de la Región Centro, un libro que reconstruye el proceso de integración entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El encuentro convocó a unas 200 personas y contó con la participación de los cuatro autores, la vicegobernadora Myrian Prunotto y el presidente de la entidad anfitriona, Manuel Tagle.

Entre los asistentes estuvieron Carlos Massei, secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales; Domingo Sesin, presidente del Tribunal Superior de Justicia; y Jorge Córdoba, fiscal de Estado. La convocatoria reunió a representantes del ámbito político, judicial, académico y empresario, en torno a una iniciativa que buscó consolidar la cooperación entre las tres provincias.

Los antecedentes de una experiencia regional

La publicación reúne estudios, documentos y testimonios que permiten recorrer los distintos momentos de la construcción de la Región Centro. Los aportes de sus autores combinan la perspectiva histórica con los fundamentos constitucionales y el análisis económico que acompañaron la propuesta de integración.

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El trabajo también recupera el papel de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, las instituciones empresarias y los gobiernos provinciales en el desarrollo de esta experiencia. La obra propone así una mirada sobre los antecedentes institucionales que permitieron avanzar en una agenda compartida entre las tres jurisdicciones.

La integración como herramienta para el desarrollo

Durante la presentación, Raúl Hermida recordó el intercambio que mantuvo con Pedro J. Frías y la presentación de la propuesta ante el Gobierno de Córdoba en septiembre de 1996. El economista vinculó aquellos primeros pasos con una perspectiva continental, apoyada en los corredores bioceánicos y la hidrovía Paraguay-Paraná. Hermida también puso el foco en las oportunidades que ofrecen sectores como la agroindustria, la energía y la minería, y planteó la importancia de conectar las grandes inversiones con las empresas del territorio. En esa línea, destacó la necesidad de sostener acuerdos entre provincias más allá de los cambios de gobierno.

La presentación del libro permitió recuperar los orígenes de la Región Centro y volver sobre la vigencia de la integración como ámbito de cooperación. La articulación entre las provincias aparece como una herramienta para coordinar iniciativas, vincular sectores productivos y promover una estrategia de desarrollo regional.