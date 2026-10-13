El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó este martes 13 de octubre a Bangkok, Tailandia, para participar de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Lo acompaña el viceministro José Luis Daza y ambos tienen prevista una serie de encuentros bilaterales con autoridades de los principales organismos multilaterales de crédito.

Uno de los puntos centrales de la agenda será la reunión con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en momentos en que el Gobierno busca consolidar su programa económico, fortalecer las reservas del Banco Central y mejorar las condiciones de financiamiento de Argentina.

El FMI espera que Argentina crezca un 2,1% en 2026, casi la mitad de lo que proyectaba hace un año

Si bien el Ministerio de Economía no adelantó los temas específicos de la bilateral, el encuentro se producirá en un contexto en el que la evolución de las reservas, el frente cambiario y el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo siguen siendo variables centrales para la economía argentina.

Como parte del contexto, vale señalar que en las últimas horas se publicaron las proyecciones para la actividad económica local en las que el organismo recortó significativamente lo proyectado hace 1 año.

En efecto, el FMI redujo del 3,5% al 2,1% su pronóstico de crecimiento para la economía argentina en 2026 y elevó las estimaciones de inflación y desempleo. El recorte figura en la edición de octubre del informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), presentado durante estas reuniones anuales del organismo y el Banco Mundial en Bangkok, Tailandia. Vale recordar que, en octubre de 2025, el Fondo calculaba que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentaría un 4% este año, una previsión que redujo al 3,5% en abril y mantuvo sin cambios en julio.

Como parte de su agenda, el ministro Caputo también mantendrá reuniones con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. Ambos organismos tienen un papel relevante en el financiamiento de proyectos de infraestructura, inversión y desarrollo en el país.

Caputo y Georgieva: una nueva reunión en medio de los desafíos económicos

La cita con la titular del FMI será uno de los encuentros de mayor interés para el mercado argentino. La relación con el organismo resulta determinante por los compromisos financieros del país y el seguimiento del programa económico.

En paralelo, el Gobierno enfrenta el desafío de sostener el equilibrio fiscal, acumular reservas y generar condiciones que permitan recuperar el acceso al mercado internacional de deuda.

La agenda también incluye una reunión de Caputo y Daza con ministros de Economía de América Latina y representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, encargado del seguimiento de las economías de la región.

Reuniones del G20 y una exposición sobre las reformas económicas

Durante su estadía en Bangkok, Caputo participará de la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, además de un desayuno de trabajo con representantes del grupo para analizar la situación económica internacional.

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También estará presente en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) y en las reuniones del Comité de Desarrollo del Banco Mundial.

El titular del Palacio de Hacienda será, además, uno de los oradores del panel organizado por el Banco Mundial bajo el título “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, donde se abordará la relación entre las reformas económicas y las posibilidades de crecimiento de los países de la región.

Las reuniones en Bangkok se desarrollan en un escenario internacional marcado por las tensiones geopolíticas, los elevados costos energéticos y las dificultades de financiamiento que enfrentan numerosas economías.

Para Argentina, la agenda de Caputo representa una oportunidad de mantener el diálogo con los organismos multilaterales y exponer los resultados del programa económico.

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