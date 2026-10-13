RDC: Pedro Sánchez recibió abucheos en la Fiesta Nacional y la campaña española sumó nuevos focos de tensión

La política española entró en una etapa de intensa actividad electoral, con actos públicos, protestas y controversias judiciales que condicionan el escenario. Según explicó Marcelo Molina, "cualquier acto, cualquier reunión, cualquier celebración, en cualquier circunstancia, indudablemente se mete en la campaña", aunque oficialmente todavía se trata de una precampaña.

Uno de los episodios más significativos ocurrió durante la Fiesta Nacional de España, cuando Pedro Sánchez recibió abucheos e insultos al llegar al desfile militar presidido por el rey. "Hubo muchos abucheos", relató Molina, quien destacó que los gritos incluso se escucharon durante la transmisión oficial. Pese al incómodo recibimiento, el presidente mantuvo una actitud sonriente durante la posterior recepción institucional. El periodista analizó estos acontecimientos en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Enfrentamientos en Madrid y disputa por el espacio público

El periodista también señaló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aprovechó su saludo a España para reclamar medidas contra la migración irregular y mayores inversiones en defensa. Para Molina, el mensaje evidenció que "no hay oportunidad donde Estados Unidos le recuerde la posición y lo señale a Pedro Sánchez".

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Las tensiones se trasladaron a la Puerta del Sol, donde manifestantes vinculados con distintas posiciones políticas protagonizaron enfrentamientos. Según Molina, hubo golpes, heridos, intervención policial y agresiones a periodistas.

"Hubo muchas horas de tensión", describió el analista, al referirse a los cruces entre grupos de derecha y sectores antifascistas, en un contexto atravesado también por las banderas españolas y las consignas propalestinas presentes en el campamento instalado en la plaza.

Molina advirtió que estos episodios desplazaron temporalmente otros asuntos de la agenda política. "Desapareció el tema vivienda de la agenda, Ceuta lo tapó, lo que pasó en la fiesta lo tapó", afirmó, al explicar cómo los acontecimientos recientes relegaron uno de los principales debates de las semanas anteriores.

Ley de Nietos: la suspensión del voto abre un conflicto judicial

Otro foco de controversia es la suspensión de la inscripción electoral de determinados ciudadanos residentes en el exterior que obtuvieron la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.

Molina explicó que la decisión judicial mantiene abierta la discusión sobre quiénes podrán votar en los próximos comicios y qué alternativas tiene el Gobierno para revertir la medida.

"Lo concreto es que por ahora esa gente no puede votar", sostuvo, aunque aclaró que el Ejecutivo analiza posibles vías de impugnación, incluido un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional.

El periodista advirtió que la controversia podría derivar en "un probable conflicto de poderes dentro del Poder Judicial". Si bien el impacto sobre el padrón nacional podría ser limitado, Molina señaló que la participación de estos electores podría resultar relevante en determinadas comunidades autónomas y municipios, especialmente en aquellos donde los resultados se definen por márgenes estrechos.