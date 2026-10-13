RDC: Elon Musk dona más de US$276 millones para respaldar a Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, volvió a respaldar a Donald Trump con una millonaria contribución económica, pese a los fuertes enfrentamientos que protagonizaron durante los últimos meses. Según explicó Norman Powell, el empresario tecnológico donó más de 276 millones de dólares desde julio para ayudar a los republicanos a conservar su poder en el Congreso.

"Es el principal donante de esta campaña de medio término", señaló Powell, quien destacó que Musk realizó sus aportes con un perfil más bajo que en ocasiones anteriores. De ese total, "158 millones" fueron destinados al fondo de liderazgo del Senado, donde se concentra una de las principales preocupaciones electorales del Partido Republicano. El periodista analizó el escenario político estadounidense en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

La reconciliación entre Musk y Trump tras una ruptura pública

El escenario legislativo presenta dificultades para Trump: los demócratas tienen posibilidades de recuperar la Cámara de Representantes, mientras que el resultado en el Senado permanece más incierto. En ese contexto, el aporte de Musk representa un respaldo financiero significativo para los candidatos republicanos.

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La nueva alianza resulta llamativa por el enfrentamiento que mantuvieron ambos magnates. Musk abandonó el Gobierno con fuertes críticas al presidente y llegó a vincularlo públicamente con la controversia en torno a Jeffrey Epstein.

Powell recordó que la ruptura había sido particularmente estridente: "No se fue calladamente, sino que fue un portazo". Sin embargo, la relación parece haber mejorado, aunque el empresario evita mostrarse constantemente junto al mandatario.

"Musk ha andado con un bajo perfil", explicó el periodista, al señalar que no estuvo acompañando a Trump en sus recientes actividades de campaña.

La reconciliación también tuvo gestos institucionales. La semana pasada, el presidente distinguió al empresario con la Medalla Nacional de la Ciencia, un reconocimiento que Powell vinculó con los avances tecnológicos de sus compañías.

Inteligencia artificial, exploración espacial y una fortuna en expansión

Entre los factores que explican el reconocimiento a Musk, Powell mencionó sus desarrollos en inteligencia artificial y exploración espacial. "Ha tenido bastantes éxitos", afirmó al referirse a los avances tecnológicos asociados con sus empresas.

La influencia política del empresario coincide con el crecimiento de su patrimonio, cuyo valor fluctúa de acuerdo con las cotizaciones bursátiles. Powell destacó la magnitud de su fortuna y recordó los primeros pasos de su trayectoria empresarial.

"La fortuna de Elon Musk sigue creciendo", sostuvo el periodista, al describir una combinación de poder económico, innovación tecnológica e influencia política que vuelve a colocar al empresario en el centro de la disputa electoral estadounidense.