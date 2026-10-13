La inflación interanual llegó al 33,4% en septiembre: en RDEco analizaron los desafíos del Gobierno para retomar la desinflación

La inflación volvió a poner en discusión la estrategia económica del Gobierno. Con una suba mensual del 1,9% en septiembre y una variación interanual del 33,4%, el economista Federico Poli planteó la necesidad de revisar los objetivos de la política económica frente al estancamiento de la desinflación y el deterioro de la actividad.

Poli sostuvo que reducir la inflación a niveles más bajos es un proceso complejo que requiere tiempo y una revisión de las medidas económicas. "Es muy difícil bajar de 2 dígitos la inflación y es un proceso que lleva tiempo", afirmó al analizar la evolución de los precios. El economista abordó el tema en Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Inflación en Argentina: por qué se estancó la desinflación

En ese contexto, remarcó que el Gobierno debería reconsiderar sus metas frente a los resultados obtenidos. "Lo que uno esperaría del Gobierno es recalibrar a los objetivos de la política económica", señaló, al referirse a la necesidad de adaptar la estrategia a las condiciones actuales.

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El economista también advirtió que una reducción de la inflación basada en una contracción prolongada de la actividad puede tener consecuencias económicas y sociales importantes. Como antecedente, recordó la experiencia de 2001, cuando la Argentina llegó a registrar deflación en medio de una profunda crisis económica.

"Tal vez, no sé, un año más con la economía toda en recesión, puede ser que baje", expresó Poli, al cuestionar los costos de sostener una política económica que profundice la caída de la actividad para reducir los precios.

Recesión económica y caída de la actividad: la advertencia de Poli

El especialista puso el foco en los indicadores de la economía real y en las señales de desaceleración que reflejan los datos de actividad. En particular, mencionó la caída del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y la posibilidad de que la economía entre en una recesión técnica.

Para ilustrar los riesgos de una estrategia centrada exclusivamente en frenar los precios, Poli recuperó una reflexión atribuida al economista Miguel Bein: "Yo te la paro la inflación de un día para el otro, te pongo la tasa de interés en las nubes, yo sí, te quiebro toda la economía".

A partir de ese planteo, cuestionó que el Gobierno necesite esperar a que se confirme una recesión técnica para prestar atención al deterioro de la actividad.

"La verdad que no sé si tienen que esperar a que haya recesión técnica para llamar la atención sobre lo que viene ocurriendo en la economía real", afirmó.

Finalmente, el economista describió un panorama marcado por la falta de señales positivas en los indicadores productivos y reforzó su advertencia sobre la necesidad de revisar el rumbo económico: "Difícilmente uno encuentre datos alentadores en todo este tiempo".