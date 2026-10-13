El Vaticano confirma que el papa León XIV padece cáncer de pulmón

El Vaticano confirmó este martes que el papa León XIV padece un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón cuyo diagnóstico fue ratificado mediante un examen histológico durante la operación. Según el comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede, los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía torácica videoasistida.

La intervención concluyó con éxito y sin complicaciones. El Santo Padre despertó con normalidad de la anestesia y, tras un breve período de observación, regresó a su habitación en la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma. La información fue difundida en el boletín oficial número 0809, publicado el 13 de octubre de 2026.

A penas finalizó la intervención, la Santa Sede había confirmado que el nódulo pulmonar extraído era canceroso. El primer parte médico difundido confirmó un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor maligno que se había sospechado a partir de los análisis previos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La intervención se realizó este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, adonde el pontífice había ingresado al mediodía. Según el comunicado de la Santa Sede, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video, con el objetivo de retirar completamente la lesión.

El procedimiento duró alrededor de 90 minutos, aunque el Papa permaneció unas tres horas en el quirófano. El Vaticano informó que la operación fue exitosa y que no se registraron complicaciones. Después de la cirugía, León XIV despertó con normalidad y, tras un breve período de observación, regresó a su habitación en el décimo piso del hospital.

Según una fuente del Vaticano citada por la AFP, el pontífice pidió la cena después de la operación. Además, se están realizando nuevos estudios para determinar si el cáncer se extendió a otras partes del cuerpo.

La intervención estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, especialista en cirugía torácica. El pontífice, de 71 años, había anunciado el domingo, después del rezo del Ángelus, que debía someterse a una operación para extirpar un nódulo pulmonar que había sido detectado en una etapa temprana y se encontraba bien localizado.

El Papa suspendió su agenda hasta el 20 de octubre

La hospitalización obligó a modificar las actividades previstas para los próximos días. León XIV canceló todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre para recuperarse de la intervención quirúrgica.

Antes de ingresar al hospital, el lunes había mantenido sus compromisos habituales y participado en siete audiencias durante la mañana. Entre las personas que recibió estuvieron representantes de la Iglesia católica y de organizaciones internacionales, como el presidente de Cáritas Internacional, Alistair Dutton, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

Cardenal Rossi sobre el papa León XIV: "Mantenemos la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá”

La suspensión también alcanzó a otros compromisos institucionales. El Papa no participará en la sesión vespertina de un encuentro internacional sobre la familia, organizado por el décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia.

Además, la misa prevista para este miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro no será presidida por León XIV. En su lugar, estará a cargo del cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.

El encuentro reúne a representantes de conferencias episcopales de distintos países. También se modificó la presentación del informe final: el pontífice pidió conocer las conclusiones antes de su publicación para poder aportar sus propias reflexiones.

Cómo se detectó el nódulo pulmonar de León XIV

Según fuentes del Vaticano, la lesión fue identificada durante una revisión médica de rutina. El domingo, el propio Papa había explicado que el nódulo estaba localizado y había sido detectado en una fase temprana, antes de confirmar el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

Tras el anuncio de la operación, fieles se acercaron al Policlínico Gemelli para expresar su apoyo y rezar por la recuperación del pontífice. El período de recuperación y la suspensión de su agenda marcarán los próximos días de actividad de la Santa Sede.

LB