Teóloga argentina Emilce Cuda: "No está en peligro el viaje del papa a Latinoamérica"

La salud del papa León XIV y la continuidad de su viaje a América Latina generaron preocupación tras conocerse que debía someterse a una operación. Desde Roma, la teóloga y filósofa argentina Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano, transmitió tranquilidad sobre la evolución de la situación y sostuvo que, hasta el momento, no hubo cambios en la planificación de la visita a la Argentina y Perú.

En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Cuda explicó cómo se vive el momento dentro de la Santa Sede y detalló los preparativos para la llegada del Pontífice. Además, se refirió al magisterio de León XIV, la importancia de la justicia social en el pensamiento de la Iglesia y las actividades previstas para acompañar su primera visita como Papa al continente americano.

Emilce Cuda es teóloga y filósofa, reconocida internacionalmente por su rol estratégico en el Vaticano y su trabajo académico sobre teología moral, política y movimientos sociales. Reside en Roma y se desempeña como secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano, cargo al que fue promovida por el papa Francisco tras haber sido nombrada jefa de oficina en 2021. Es autora de reconocidos libros y artículos que analizan el pensamiento de la Iglesia latinoamericana y su relación con el trabajo y la justicia social.

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Emilce, gran gusto de escucharla nuevamente. Lamento que sea por las noticias actuales. Primero, si nos puede contar cómo se vive allí, en el Vaticano y en Roma, la operación del Papa en este momento.

Buenos días, Jorge. Es un gusto para mí siempre hablar con ustedes. Saben que los escucho a diario. En realidad, lo estamos viviendo con mucha tranquilidad, porque así es como lo presentó el Santo Padre. Por supuesto, todos quedamos sorprendidos, nos enteramos en el Ángelus, como todos ustedes. El Papa es una persona de pocas palabras, pero directo, una persona muy tranquila, y él mismo lo dijo con tanta tranquilidad: es algo que se detectó de manera temprana. De ninguna manera está en peligro su viaje a Latinoamérica. Él mismo lo ha dicho y hemos escuchado las declaraciones del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que también ha dado la misma información. Es algo detectado de manera temprana y justamente se ha tomado la decisión de hacerlo lo antes posible para no interrumpir este viaje a América Latina. Así que mi intención personal es transmitir a todos los que están esperando con tanta ansiedad la presencia del Santo Padre allí que este viaje sigue en pie, que no tenemos miedo. No tenemos miedo porque realmente lo hemos visto a él muy confiado. Todo el mundo lo ha visto entrar de manera tranquila. Es una persona saludable, una persona que tiene un entrenamiento diario, ha sido deportista siempre y tiene una dieta que él mismo controla, como lo ha dicho públicamente. Entonces, es una práctica. Bueno, hemos escuchado a un montón de especialistas en el mundo hablando sobre esto, algunos más alarmantes, otros no tanto, pero en general todos han dicho que es una práctica bastante habitual y que de ninguna manera hay que estar haciendo malos pronósticos, ¿verdad?.

¿Llegó a escuchar, Emilce, lo que decía recién Nelson Castro, que lo entrevistamos hace un ratito? ¿Pudo escucharlo?

No, porque estaba en reuniones. Acá seguimos trabajando normalmente, con un ritmo saturado de trabajo. La verdad que no, sé que está la prensa acá, varios de ustedes se han comunicado conmigo. Yo no he hablado con nadie al aire, digamos, pero no sé lo que dijo últimamente.

Nelson Castro sobre la salud del Papa: El nódulo le apareció en el último año, podría ser un tumor y la preocupación de que sea maligno

No, él ponía el foco en que, como es médico, puede hacer un análisis que trasciende al que hacemos los periodistas habitualmente. Señalaba que, como este nódulo le apareció en el último año, no se descartan muchas de las causas hipotéticas que se planteaban respecto de cuál podría ser la causa, y se lo orienta más hacia un tumor. Su pronóstico era bastante preocupante, el de Nelson Castro, e inclusive consideraba muy improbable el viaje aquí a la Argentina. Usted, por el contrario, lo que ve allí es que el sentimiento en el Vaticano es que el viaje se mantiene.

Sí, la verdad que no sé lo que dijo Nelson Castro. Yo, siguiendo al vocero oficial del Vaticano, Matteo Bruni, y al secretario de Estado, acá todos seguimos trabajando. Fueron ellos quienes dieron la información. Los que están trabajando en el viaje del Papa y yo misma, colaborando con las actividades concretamente de Argentina y de Perú, no hemos tenido ninguna contraorden, ni el Papa ha dicho nada. Estuvo comunicado con nosotros hasta último momento. Incluso creo que ha estado con uno de los obispos argentinos ayer, creo que con Monseñor Lozano, y volvió a reiterar que viaja a la Argentina. Yo no me guiaría por los pronósticos, como lo dije antes. He escuchado todo tipo de pronósticos, algunos optimistas y otros pesimistas, porque obviamente dar un pronóstico pesimista es noticia, como usted bien sabe, porque es un profesional que no maneja esos códigos. Pero acá, en la Santa Sede, estamos esperando el resultado de la operación y, como todos, hay muchísimos colegas suyos que están en este momento en la puerta del Gemelli, ya desde ayer. Hay mucha gente trabajando desde la Sala de Prensa también, aquí en la Plaza de San Pedro, pero las actividades en el Vaticano siguen de manera normal. De hecho, hay una gran reunión en el Vaticano. El Papa ha llamado desde hace varios meses a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo a reunirse en Roma. Están aquí en este momento, desde el día 7 hasta el 14, que es mañana. Mañana es la misa de cierre, a las 10 de la mañana. Ya estamos todos con los tickets y todos vamos a ir. La va a dar el cardenal Luis Antonio Tagle, que acaba de ser nombrado por el Papa como cardenal obispo, que es una categoría muy alta dentro del Colegio de los Cardenales. Pero todo sigue normal.

Emilce, entonces, imaginemos que todo sigue normal y que después de la semana de posoperatorio tenemos un Papa recuperado. ¿Cuáles son las expectativas del viaje tanto a Perú como a la Argentina, en el que usted también es parte de quienes están trabajando allí?

Bueno, yo aclaro que estoy colaborando con la Iglesia latinoamericana, no con lo que se conoce como la avanzada, que eso corresponde a la Secretaría de Estado. Yo, como Comisión para América Latina, estoy colaborando con el territorio, con los arzobispos principalmente de las ciudades donde va a ir el Papa, especialmente con monseñor García Cuerva, de la Ciudad de Buenos Aires; Jenin, de Luján; con el cardenal Rossi, en Córdoba; con el cardenal Castillo, de Lima; y con el arzobispo monseñor Lizardo Herrera, de Cusco. En el caso de Argentina, vamos a hacer una actividad previa al viaje del Papa. Eso se estila. Cuando el Papa viaja a otros países, varios de nosotros, de la Curia, vamos los 10 días previos a hacer actividades, dar conferencias y preparar ese terreno. Hay actividades previstas en Argentina. Una es el día 29 en la Universidad Católica, justamente donde el Papa luego va a tener su encuentro con el mundo del trabajo. Hemos invitado a cardenales y obispos de otros países de América Latina, sobre todo de los países donde va a ir el Papa. Pero también a sor Alessandra Smerilli, que es la prefecta del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Es decir, estas son actividades que dan el marco a la envergadura de la visita de un Papa. La entrada a América Latina y a toda América, porque viene también un obispo de los Estados Unidos, es recibir en Argentina al Santo Padre, que es la primera vez que, como pontífice, pisa el terreno americano. Se trata de hacer actividades que pongan ya en la opinión pública cuál es el magisterio del papa León. Independientemente de esto, porque tanto se hacen previsiones con la salud, también se hacen previsiones sobre qué dice el Papa, qué va a decir y qué no va a decir. Nosotros no sabemos qué es lo que va a decir el Papa, pero sí podemos contarle a la gente y explicar cuál es el magisterio del papa León XIV. Su encíclica Magnificat Humanitas, que se ha instalado como encíclica sobre la inteligencia artificial, creo que ya hablamos de esto en otra reunión, habla de la justicia social. Y la justicia social no es ni pública, es el programa o el proyecto que la Iglesia Católica ofrece al mundo cuando hay un problema, una coyuntura. En este momento estamos en una crisis ecológica que denunció el Papa, y los católicos ofrecemos un programa de acción. Otros, desde la política y desde la economía, ofrecen sus salidas. Nosotros ofrecemos ese programa: reconstruir la ciudad. El Papa dice cómo, qué hacer, organizar el trabajo, la lógica de la subsidiariedad. Bueno, se trata de dar ese marco para que no se den a veces malas interpretaciones. La gente no siempre escucha los discursos del Papa, no siempre va a leerlos luego, aunque quedan en la página de la Santa Sede. Entonces, poder colaborar con el Santo Padre. Lo hemos hecho en España también y en Francia. Se trata de poder dar ese marco para que no se tergiverse también el mensaje de la Iglesia, que siempre es un mensaje de paz, de armonía, y nunca una solución política y económica, sino una colaboración a esos problemas.

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Emilce, entonces, ¿cómo avanzada la tenemos a usted la semana próxima en Buenos Aires?

No, no digan eso porque me van a poner en problemas. No hay problema con la avanzada. Yo voy, en realidad, mire, le voy a contar.

Cuénteme.

El viaje del Papa fue anunciado a último momento. Nosotros no sabíamos, nuestras agendas se planifican con un año de anticipación. Hace más de un año que teníamos tres actividades previstas. Una en Luján, que ahora coincide y se convierte en la previa a la venida del Papa, pero es una actividad con todos los santuarios marianos de América Latina y el Caribe. Van a participar los alcaldes de las ciudades con los santuarios marianos y los rectores o los obispos de esas ciudades. Es un encuentro que lleva más de un año, que estamos preparando con el CELAM, y ese es uno de los motivos principales, es el motivo por el que voy. Claro, cuando el Papa dice que va a ir a Luján, este evento se convierte también en una previa, pero ese es un acto muy importante para conectar la región. Otro es una actividad en la Universidad de Córdoba, que se hace la semana siguiente, y el tercero es una actividad muy grande en Río de Janeiro, en Brasil. En ese marco, se anuncia la venida del Papa y entonces empecé a colaborar con el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, tratando de facilitar las invitaciones a las personas de la Curia y a obispos de los Estados Unidos. Es muy importante, sobre todo para el proyecto de la CAL, conectar la Iglesia de norte a sur, un proyecto que empezó con Francisco. Así que vamos a tener a uno de los obispos más famosos en Estados Unidos, que es monseñor Evelio. Evelio se ha hecho famoso porque era un migrante que cruzó la frontera de pequeño. Muchos chicos han sido llevados.

¿Cómo es su nombre?

Evelio. Ahora le voy a pasar, le puedo pasar a la producción. Que sería bueno que ustedes, si hay un tiempo...

Entrevistarlo, ¿no? Casualmente, por eso mismo le estaba pidiendo el nombre.

Sí, sí. El papa León ahora lo ha nombrado en una diócesis muy importante en West Virginia. Y es un puente, él mismo es un puente, como León también. Esta Evelio Menjívar es una persona maravillosa que habla español. También necesitamos que puedan hablar las dos lenguas para comunicarse con nuestra gente y contar esta experiencia de ser él mismo un migrante indocumentado, haber llegado a un cargo tan alto en la Iglesia, tener el reconocimiento del Papa y tomarse un avión, solo por 48 horas, para venir a apoyar al arzobispo de Buenos Aires, a nuestros obispos, a nuestros cardenales, mostrar el apoyo de la Iglesia continental y también hablar de un Papa que, como Evelio y como yo, somos mitad y mitad. Y eso, la verdad, nos pone muy felices.

Bueno, entonces, Emilce, la esperamos aquí y esperamos tener la posibilidad de entrevistarla personalmente la semana próxima. Le mandamos un saludo y, obviamente, con la misma esperanza que usted cuenta, esperamos que los hechos se sucedan de esta manera. Muchísimas gracias y le mandamos un fuerte abrazo del otro lado del Atlántico. Espero pronto hacerlo aquí, en tierra argentina.

Va a ser un gusto vernos personalmente, y gracias por toda su ayuda a la Iglesia, Jorge.

Nada más. Muchísimas gracias.



LMM