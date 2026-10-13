RDEco: cómo impacta el atraso cambiario en el turismo, la industria y los servicios exportables

La estrategia económica argentina enfrenta tensiones entre la desaceleración inflacionaria, la estabilidad cambiaria y la recuperación de la actividad. Cristian Folgar y Federico Poli cuestionaron los costos de la política monetaria restrictiva y advirtieron sobre sus efectos en la producción, el consumo y el empleo.

Folgar sostuvo que la falta de recuperación económica debilita la demanda de pesos y obliga a mantener rendimientos elevados para evitar que los inversores se refugien en dólares. "A la medida que vos no reactives la economía y no tengas demanda genuina de pesos, vas a tener que seguir pagando tasas altas para que no se te pasen al dólar", explicó. Ambos economistas analizaron el escenario en Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Tasas de interés y demanda de pesos: los riesgos de la política monetaria

El economista describió el escenario como un círculo difícil de romper: "Hoy estamos en un esquema que es el perro que se muerde la cola". También cuestionó las contradicciones entre la abundancia de divisas que plantea el Gobierno y las restricciones que persisten en el mercado cambiario.

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"No se entiende, digamos, es inconsistente, y con la consecuencia que eso mata el nivel de actividad", afirmó Folgar, al señalar que las empresas no pueden atesorar dólares pese al superávit comercial y de cuenta corriente.

Por su parte, Poli destacó el carácter contractivo de la política monetaria y su impacto sobre distintos sectores. "Tenés una política monetaria hipercontractiva que te está generando una tasa de interés de este nivel muy elevada en términos de dólares", sostuvo.

Atraso cambiario, producción y empleo: los sectores más afectados

Poli advirtió que el atraso cambiario perjudica tanto a la industria como a los servicios exportables. "El turismo dejó de ser competitivo justamente porque estamos caros en dólares", señaló. También explicó que la llegada de artistas internacionales afecta la demanda de espectáculos locales y que el tipo de cambio restringe el consumo de bienes y servicios nacionales.

"Hay que entender que el atraso cambiario te restringe demanda en todos los transables, incluidos el turismo, incluidos servicios del espectáculo", remarcó.

El economista agregó que el deterioro productivo se refleja en la transformación de empresas locales en importadoras y en las dificultades del mercado laboral. Según explicó, el ajuste no se manifiesta únicamente en la pérdida de puestos de trabajo, sino también en salarios más bajos y mayor informalidad.

"El mercado laboral ya no ajusta más por cantidades, como ajustaba en el 2001", afirmó Poli. Y concluyó con una advertencia sobre la calidad del empleo: "Estamos en los peores niveles de trabajo asalariado formal y estamos en los mayores niveles de informalidad".