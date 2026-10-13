Presupuesto 2027: la oposición reclama sumar universidades y discapacidad

Los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados reclamarán este martes al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que el Gobierno reformule el Presupuesto 2027 para cumplir con la ley de Financiamiento Universitario y que se retroceda con los recortes previstos en materias de discapacidad.



El funcionario concurrirá este martes al mediodía a exponer ante la comisión de Presupuesto, que preside Bertie Benegas Lynch, para defender la propuesta diseñada por el Gobierno Nacional sobre los gastos y recursos para el 2027.

Será, además, la tercera exposición consecutiva de Guberman para explicar las cuentas de la gestión de Javier Milei. Y esta vez el debate empezará con un antecedente inmediato: buena parte de las variables que Hacienda defendió hace un año para elaborar el Presupuesto 2026 fueron posteriormente corregidas por el propio Poder Ejecutivo.



Entonces, Guberman deberá responder con argumentos reales los cuestionamientos de bloques duros como Unión por la Patria y de los aliados al oficialismo: la UCR, Argentina Federal y Provincias Unidas, sobre el ajuste de los recursos para las universidades, ya que no se cumple con la ley de financiamiento universitario.

Una semana clave en el Congreso: el Presupuesto 2027 abre la pulseada entre el Gobierno, la oposición y la presión de la calle

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La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita al menos 129 para conseguir quórum, por lo que deberá negociar con aliados y gobernadores para intentar aprobar el proyecto antes de fin de año. El oficialismo apunta a conseguir la sanción pronto, aunque el margen para modificar el proyecto aparece condicionado por el peso de los gastos comprometidos.

El reclamo por el financiamiento universitario

El diputado de Unión por la Patria, Guillermo Michel, informó que mandaron una nota a Benegas Lynch para que “el jefe de Gabinete garantice el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el reciente fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 11”.



Además, señaló que se exige que Guberman “incremente las partidas contenidas en el proyecto de Presupuesto 2027, garantizando el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario Nro. 27.795.”



Michel señaló que la propuesta del bloque de Unión por la Patria es que “los recursos necesarios para las Universidades se compensen con la reducción de partidas en la Jurisdicción 91 'Obligaciones a cargo del Tesoro', sin alterar el resultado financiero previsto para el 2027".



El Gobierno contempla recursos por 7,7 billones de pesos para las Universidades, pero los rectores de esas casas de estudio están solicitando 11 billones de pesos para poder cumplir con la ley de Financiamiento Universitario. De hecho, hasta los bloques aliados de UCR, Provincias Unidas, y Argentina Federal reclaman que se cumpla con la ley Universitaria.

Discapacidad y el proyecto del oficialismo

El Gobierno incluyó cuatro artículos que eliminaban puntos centrales de la ley 27.793 que declaró la emergencia en discapacidad hasta fin de año, y ahora el oficialismo analiza anular estos puntos del Presupuesto 2027, rechazados por todo el arco opositor.

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La inclusión de estos artículos generó una fuerte polémica entre el oficialismo y los bloques opositores, incluidos los aliados del oficialismo y, por ese motivo, La Libertad Avanza promueve ahora un proyecto junto a otros bloques para mantener varios puntos de la ley en vigencia.



La bancada de la LLA quiere debatir esa iniciativa la próxima semana, mientras que la oposición busca sancionar una prórroga de la emergencia de discapacidad por un año más en una sesión especial que convocó para este jueves, aunque el principal objetivo es hacer caer el DNU 70/23.



Pero el dictamen de mayoría promovido por la LLA, Fuerzas del Cambio y Argentina Federal tiene un impacto fiscal para el 2027 de 600.000 millones de pesos, que deberán ser incorporados al Presupuesto 2027 para poder tener el voto favorable de los bloques aliados.



En cambio, el Ministerio de Economía incluyó en el Presupuesto recursos por un monto de 7,25 billones de pesos, de los cuales 6,094 serán destinados a Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, y 1,1 billones para la atención médica de beneficiarios de Pensiones No Contributivas.



Pero uno de los puntos del dictamen de mayoría es mantener la Pensión No Contributiva por Discapacidad, en lugar de cambiarla por una Pensión por Invalidez Laboral.



Otro punto que rechaza el conjunto de la oposición es que se elimina el artículo 14 de la ley 27.793, que es aquel que consagraba el principio de nomenclador único a nivel nacional para todas las prestaciones del sistema.



Con esta reforma planteada por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto se termina con la homogeneidad de los aranceles.

A esto se suman los reclamos de las provincias por recursos para obras públicas y la cobertura de las cajas jubilatorias provinciales.

RM/AF