Alejandro Bianchi en RDEco: “Va a ser difícil que Argentina continúe en ese sendero de baja de inflación”

El mercado argentino enfrenta un escenario de inflación más persistente, mayores niveles de riesgo país y dudas sobre la continuidad del dólar como ancla cambiaria. Para Alejandro Bianchi, las expectativas económicas y las diferencias entre las regiones serán determinantes para evaluar la evolución del modelo económico.

Bianchi explicó que el dato de inflación mensual del 1,9% estuvo en línea con las previsiones de los analistas, aunque advirtió que el resultado anual podría superar las expectativas iniciales. "Probablemente punta a punta terminemos más cerca del 30% que del 20%", señaló. El especialista analizó las perspectivas del mercado en Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Inflación y riesgo país: las señales que observa el mercado

En este contexto, el especialista destacó el desempeño reciente de los bonos ajustados por inflación y manifestó su preocupación por el aumento del riesgo país, que pasó de 400 a más de 600 puntos en las últimas semanas.

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"Va a ser difícil que Argentina continúe en ese sendero de baja de inflación que está dado simplemente por mantenerse atado al tipo de cambio", sostuvo, al referirse a la estrategia cambiaria del Gobierno y a los factores internacionales que condicionan su continuidad.

Además, advirtió que las tasas de interés internacionales, el precio del petróleo y las expectativas electorales en Estados Unidos pueden influir sobre los mercados y las perspectivas económicas argentinas.

Dólar anclado y desigualdad regional: los desafíos hacia 2027

Consultado sobre la posibilidad de sostener el esquema cambiario hasta las elecciones, Bianchi consideró que el Gobierno intentará mantenerlo, aunque anticipó posibles ajustes. "Me da la sensación que, por este pobre o este rico, va a tener que soltar un poco ese guarismo", afirmó.

El economista vinculó esa dificultad con el contraste entre las regiones del país y el desempeño dispar de las actividades productivas. Mientras algunas provincias se benefician del crecimiento energético y agropecuario, otras registran caídas en sectores clave.

"La provincia de Buenos Aires decrece al 3%", advirtió. Y agregó que la industria, la construcción y el comercio presentan resultados negativos: "Son dos países totalmente distintos, un país floreciente en el oeste y un país que se hunde en el este".

Por otra parte, señaló que las exportaciones agropecuarias podrían aportar divisas adicionales durante 2026, impulsadas por mejores cotizaciones internacionales de la soja, el maíz y el trigo, aunque condicionadas por el clima.

Finalmente, Bianchi resumió el desafío político y económico detrás de las diferencias regionales: "En el este está la gente que vota, y el oeste define la elección del año que viene".