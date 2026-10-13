martes 13 de octubre de 2026
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Federico Glustein en RDEco: “Probablemente tengamos un crecimiento anual en torno al 1,5, 1,7”.

Federico Glustein, economista, advirtió sobre el deterioro de las perspectivas económicas de la Argentina en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Federico Glustein
Federico Glustein en Ronda de Economistas | Perfil

La economía argentina enfrenta un escenario de menor crecimiento, inflación interanual en aumento y dificultades en distintos sectores productivos. Para Federico Glustein, el desafío es reactivar la actividad sin profundizar los desequilibrios que ya afectan a la economía nacional y provincial.

El economista señaló que el contexto actual combina un panorama inflacionario más complejo con perspectivas de crecimiento cada vez más acotadas. "Este año estamos entrando a una recesión técnica", sostuvo, al comparar la situación actual con la del año anterior, cuando la economía registraba una inflación menor y un crecimiento sostenido. Glustein analizó las perspectivas económicas en Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Inflación y crecimiento: las perspectivas de la economía argentina

En ese sentido, Glustein cuestionó las proyecciones de crecimiento y anticipó un desempeño inferior al esperado: "Desde mi punto de vista va a ser menos, probablemente tengamos un crecimiento anual en torno al 1,5, 1,7".

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El analista también puso el foco en las consecuencias del ajuste económico y en la necesidad de recuperar la actividad. "Todo lo que vos acortaste de la economía hasta este momento sirvió para un año de crecimiento y después ya tenés que empezar a ver cómo hacés para que el modelo que sigue recortando vuelva a generar crecimiento", explicó.

Sobre las diferencias entre sectores, advirtió que el desempeño económico es desigual: "Son dos economías a dos velocidades, cuatro sectores que crecen, el resto de los sectores que caen".

El impacto de las inundaciones y la caída de la recaudación provincial

Glustein alertó, además, sobre los posibles efectos de las inundaciones en la próxima cosecha y en el ingreso de divisas. "Quiero ver si con lo que estamos viendo estos días de inundación y demás, eso no va a tener impacto en la cosecha del año que viene", señaló. Y agregó que, si continúan las lluvias, "te van a entrar probablemente menos dólares".

El economista también advirtió que la desaceleración podría profundizarse y repercutir en las cuentas públicas. "Probablemente sea un solo modelo que empiece a caer todavía más fuerte", afirmó, al referirse a la evolución de la actividad y a los posibles cambios en la política de ajuste en un contexto electoral.

Por último, destacó las dificultades fiscales de las provincias, afectadas por la reducción de la actividad económica y de la recaudación. Según indicó, los ingresos por Ingresos Brutos registran una caída real cercana al 4%.

"El nivel de actividad de las provincias está claro que también está bajando", concluyó Glustein, al mencionar el impacto sobre los distritos con mayor presencia industrial y los grandes centros urbanos, donde también se profundizan las dificultades sociales.

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