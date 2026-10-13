Islas Malvinas: el Reino Unido pidió a Interpol que rechace las solicitudes de detención de Argentina

Gran Bretaña solicitó a Interpol que rechace los pedidos de Argentina para la detención de personas implicadas en las actividades hidrocarburíferas del proyecto Sea Lion,a cargo de la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que está frente a las costas de las Islas Malvinas .

Ante las tensiones sobre la soberanía del territorio británico de ultramar, los funcionarios del Reino Unido pidieron garantías urgentes a la organización internacional.

Se envió una carta a la sede de Interpol en Lyon argumentando que las solicitudes de "notificación roja" de Argentina para la detención de dichas personas, incluidos ciudadanos británicos, deben considerarse motivadas políticamente.

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El Gobierno británico expresó su preocupación por lo que algunas fuentes describen como un intento de intimidar a personas y empresas para que dejen sus actividades en el archipiélago que se encuentra a 500 kilómetros al este de la costa patagónica sur de Argentina.

El proyecto petrolero conocido como Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, tiene el potencial de triplicar el PIB del país, pero Milei prometió bloquearlo. La estrategia argentina incluye intentos de criminalizar a los involucrados en dicho proyecto y disuadir a otros inversionistas, según la misiva británica.

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En su carta, el gobierno del Reino Unido instó a Interpol a que actúe con cautela en el manejo de las solicitudes argentinas de detención, según se ha podido saber.

Andrea Clausen, jefa del gobierno de las Malvinas, confirmó que el uso de Interpol por parte de Argentina representaba una amenaza, pero añadió: "Cabe esperar que Interpol no necesariamente tome medidas". “Sin duda, quienes tenemos interés en el tema hemos examinado ciertas secciones de la constitución de Interpol para ver qué creemos que podría significar”, agregó.

Se entiende que la respuesta de Interpol a la correspondencia del gobierno del Reino Unido indicaba que respetaría el artículo 3 de su constitución, que le prohíbe realizar cualquier intervención o actividad de carácter político.

Interpol examina las notificaciones rojas, que son solicitudes para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición. Si se distribuyen a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, cada país miembro decide si actúa en consecuencia. El año pasado se emitieron cerca de 20.000.

Crece la tensión por la soberanía de las islas Malvinas

La intensidad de la amenaza argentina en relación con las Malvinas alcanzó un nivel que, según funcionarios británicos, no se veía desde la guerra que siguió a la invasión ordenada por el dictador argentino, el general Leopoldo Galtieri, hace 44 años.

El conflicto, que duró 74 días, terminó con la rendición de las fuerzas argentinas y costó la vida a 649 de sus militares, 255 militares británicos y tres habitantes de las Islas Malvinas.

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Argentina sigue reclamando soberanía sobre las 700 islas que conforman las Malvinas y desestimó un referéndum de 2013 en el que el 99,8% de los 3.600 residentes de las islas votaron a favor de seguir siendo territorio británico, con solo tres votos en contra .

A pesar de las garantías de Interpol sobre su labor de revisión de las solicitudes de notificación roja, persiste la preocupación de que Argentina pueda convencer a los Estados miembros de la organización de que sus solicitudes no son políticas, sino que se basan en la legislación nacional.

Milei inció un proceso penal contra la empresa israelí Navitas y su socio británico, Rockhopper Exploration, que son las empresas principales del proyecto marino Sea Lion.

Un proyecto de ley de soberanía nacional presentado ante el Congreso argentino ampliaría aún más el alcance de las sanciones a las filiales de esas empresas, intermediarios financieros, accionistas y proveedores.

El proyecto de ley también incluye cláusulas que podrían afectar a quienes participan en la industria pesquera de las Malvinas, que constituye una parte importante de la economía de las islas. De hecho, los trabajadores de los sectores petrolero y pesquero de las Islas Malvinas están preocupados por la posibilidad de ser blanco de ataques si viajan, en particular a Sudamérica.

Argentina amenaza con recurrir al arbitraje internacional

El 28 de septiembre, Milei dio al Reino Unido un plazo de dos semanas para detener el proyecto o enfrentarse a acciones legales. El plazo venció el lunes y, según informaron periódicos argentinos, posteriormente se solicitaría un arbitraje.

En virtud de esta resolución, Argentina alegará que el Reino Unido está incumpliendo una resolución de la ONU que invita a las partes a negociar sobre la disputa de soberanía y a abstenerse de realizar modificaciones unilaterales a la situación. Buscará un fallo vinculante que obligue al Reino Unido a detener las perforaciones. Sin embargo, fuentes del gobierno británico confían en que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) no intervendrá en la disputa de soberanía.

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En una reunión pública celebrada el lunes por la noche, Dean Dent, uno de los miembros de la Asamblea de las Islas Malvinas, comunicó a sus electores que el gobierno británico estaba trabajando intensamente en una respuesta contundente a la amenaza argentina de la UNCLOS: "El gobierno del Reino Unido ha conformado un equipo bastante completo de asesores legales, abogados especializados en derecho marítimo (KC), lo cual constituye el primer paso", afirmó. "Recientemente se han presentado cuatro casos similares en los que se planteó una cuestión de soberanía ante la UNCLOS, y los cuatro fueron desestimados por el tribunal, ya que se trataba de una cuestión de soberanía, no de una cuestión marítima", agregó.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, declaró ante el Parlamento el lunes que había planteado el tema, y la clara y manifiesta voluntad de los isleños de seguir siendo británicos, al presidente estadounidense, Donald Trump.

RM/AF