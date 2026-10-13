“La noticia sin duda era falsa”: en RDC explicaron los rumores sobre la salud mental de James Talarico

La campaña electoral en Texas sumó una nueva controversia después de que circularan rumores falsos sobre la salud mental de James Dell Talarico, candidato demócrata al Senado. Las versiones aparecieron luego de que el dirigente permaneciera nueve días sin participar de actos públicos, aunque su equipo y el propio candidato habían atribuido su ausencia a un cuadro gripal.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos, Norman Powell, sostuvo que la circulación de esos rumores generó preocupación en la campaña, en un escenario electoral que, según indicó, favorecía a Talarico frente al postulante republicano respaldado por Donald Trump. La disputa resulta significativa porque Texas es considerado un bastión histórico del Partido Republicano.

Los rumores sobre la salud de James Talarico en plena campaña

Las versiones sobre una supuesta crisis de salud mental de Talarico comenzaron a circular después de su ausencia temporal de la escena pública. Según Powell, funcionarios republicanos de Texas y usuarios vinculados con ese espacio político difundieron la información, que también situaba al candidato en una institución de salud mental en Ohio.

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El corresponsal señaló que la clínica mencionada había negado esa versión y que el equipo de campaña atribuía la ausencia del dirigente a una gripe. Talarico también había participado de una conferencia de negocios hispanos mediante Zoom, una modalidad que, según el relato, utilizó debido a su estado de salud.

Powell resumió la situación al señalar que "la noticia sin duda que era falsa". La controversia se produjo en un momento delicado de la campaña, con las elecciones de medio término cada vez más cerca.

Por qué Texas se convirtió en un escenario clave para los republicanos

El avance de Talarico genera atención porque Texas es un estado tradicionalmente favorable al Partido Republicano. De acuerdo con Powell, el candidato demócrata aparecía bien posicionado frente al postulante republicano mencionado durante el segmento como Peckin Paxton, que contaba con el respaldo de Trump.

El corresponsal consideró que el desempeño de Talarico representaba una señal relevante para los demócratas. También planteó que su capacidad para conectar con sectores del electorado texano podría ayudar a explicar su posicionamiento en la contienda.

La posibilidad de que los republicanos pierdan terreno en un estado que históricamente los favorece constituye uno de los focos de preocupación de la campaña. En ese contexto, los cuestionamientos personales y la circulación de versiones no verificadas se incorporaron a la disputa política.

Los ataques sobre su vida personal y la polémica por el vegetarianismo

La campaña de Talarico ya había estado atravesada por cuestionamientos relacionados con su estilo de vida. Powell recordó que al candidato se le había atribuido ser vegetariano, algo que se utilizó como argumento para cuestionar su identificación con la cultura de Texas, asociada en el imaginario local con la carne y los asados.

Según el corresponsal, Talarico llegó a comer carne públicamente para desmentir esa versión. El episodio mostró cómo aspectos de la vida personal pueden convertirse en herramientas de confrontación durante una campaña electoral.

Los rumores sobre su salud y las críticas por sus hábitos alimenticios ilustran dos formas distintas de cuestionamiento político: la difusión de información falsa y el uso de estereotipos culturales para poner en duda la identificación de un candidato con el electorado.

La estrategia demócrata frente al respaldo de Donald Trump

El escenario electoral enfrenta a Talarico con un candidato republicano que, según lo informado durante el programa, cuenta con el apoyo de Trump. La disputa tiene relevancia nacional porque un resultado adverso para los republicanos en Texas podría alterar las expectativas del partido de cara a las elecciones legislativas.

Powell destacó la capacidad de Talarico para expresarse en público y conectar con una parte del electorado del estado. A su juicio, esa combinación contribuyó a que el dirigente demócrata alcanzara una posición competitiva en una contienda que se desarrolla en un territorio históricamente republicano.