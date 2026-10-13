RDI: qué es 'affordability' y por qué los demócratas lo usan como arma de campaña contra Donald Trump

La periodista, Paula Bistagnino, analizó en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil cómo el costo de vida se convirtió en un punto débil para Donald Trump y en una herramienta de campaña para los demócratas. La inflación, los alquileres y la pérdida de poder adquisitivo alimentan el debate sobre la asequibilidad en Estados Unidos.

La palabra affordability, que puede traducirse como asequibilidad o capacidad para afrontar el costo de vida, se convirtió en un eje de la discusión política en Estados Unidos y en un término incómodo para Donald Trump. “Es una palabra que parece que pone muy nervioso a Donald Trump y a los republicanos en general”, comenzó Paula Bistagnino.

Y explicó el sentido del término: “Pero podemos decir el costo de vida, finalmente, ¿qué es el costo de vida? Si podés afrontar el costo de la vida y si el costo de la vida se está llevando puesto un poco tu vida en general sería como, ¿cómo vivimos?”.

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El costo de vida, un problema para Donald Trump

Según Bistagnino, la preocupación por los gastos cotidianos afecta especialmente a las clases medias y se relaciona con la posibilidad de pagar una vivienda, acceder a servicios y sostener una vida económicamente estable. “Y es esta idea de, ¿cómo puedo vivir la vida? ¿Qué es lo que puedo pagar? ¿Qué es lo que no puedo pagar?”, resumió.

La periodista recordó que Trump había centrado su campaña electoral en la economía y en la promesa de mejorar la situación del país. “Entonces, hay un pase de factura ahí en ese sentido”, señaló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Bistagnino también destacó que los demócratas y sectores de izquierda trasladaron el debate económico a experiencias concretas de los ciudadanos, una estrategia que busca mostrar cómo las políticas afectan la vida cotidiana. “Lo que viene detrás de eso justamente y de estas campañas es esta cuestión de llevar a la vida real y a las cosas concretas de la vida, las campañas políticas”, explicó.

Inflación y alquileres: las dificultades económicas en Estados Unidos

Durante el análisis, Bistagnino mencionó la inflación y el encarecimiento de los alquileres como factores que complican la situación económica, incluso en un país con niveles de inflación menores que los de Argentina: “Es altísimo para los Estados Unidos. Y eso convive también con otro tipo de regulaciones. Digo, los alquileres están en aumento, las crisis de alquileres, como sucede en Madrid, en las grandes ciudades de los Estados Unidos, también están sucediendo, más allá que el promedio de inflación”.

La periodista sostuvo que el debate se apoya tanto en datos económicos como en testimonios de personas que sienten que su calidad de vida empeoró. “Y que, además, cuando vemos ahora estos manotazos que está tirando Donald Trump, que dice, si me votan, voy a regalar 5,000 dólares, ahora puso un seguro por hijo nacido, creo que un seguro, un pago, creo que son 1,000 dólares”, comentó al referirse a anuncios económicos del presidente.