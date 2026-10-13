La soberanía de las Islas Malvinas en disputa: en RDC se analizó el conflicto por el petróleo y la advertencia británica a Interpol

La disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas volvió al centro de la agenda política tras el pedido argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la explotación petrolera. En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Enrique Zattara, analizó la controversia por el proyecto Sea Lion, la posible intervención de Interpol y el deterioro de las relaciones bilaterales.

Enrique Zattara explicó que la presentación ante el Tribunal del Mar formaba parte de los anuncios del gobierno argentino y que el conflicto recuperó protagonismo tras las declaraciones de Donald Trump sobre la relación entre ambos países. “La medida, esa especie de cautelar estaba ya anunciada hace tiempo por el gobierno argentino, el gobierno de Milei, que después de todo el conflicto, la remoción del conflicto que fue no sólo el tema del Mundial, sino esas declaraciones en un determinado momento de Donald Trump, diciendo que, bueno, podían rever la posición con respecto a las Malvinas”, planteó.

Asimismo, el periodista agregó que, “efectivamente esta reclamación que se le hace al Tribunal del Mar estaba prevista dentro de los propios anuncios del Gobierno”.

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La controversia por Interpol y la notificación roja

Uno de los aspectos centrales fue la advertencia británica a Interpol sobre eventuales pedidos argentinos de notificación roja contra personas vinculadas al proyecto petrolero. “Pero lo que se ha filtrado a la opinión pública es que, junto con esa demanda formal, el gobierno argentino habría pedido a la Interpol efectuar lo que se llama la notificación roja, que es un documento que pueden poner bajo investigación o incluso detención a determinadas personas vinculadas con determinados casos que se entienden como criminales”, resaltó en +Perfil.

Según el periodista, la advertencia británica busca impedir que esas solicitudes prosperen si se consideran motivadas por razones políticas: “Pero lo que se ha sabido es que el gobierno, por algún lado, por alguna filtración, ha tenido esa información, ha formalmente advertido a la Interpol hoy de que cualquier tipo de pedido de notificación roja con respecto a personas vinculadas al proyecto Sea Lion, ya sean empresarios o funcionarios o lo que fuere, debe ser rechazada inmediatamente porque debe ser tratada como un caso de razones políticas”.

Zattara recordó además el principio que, según explicó, rige las actuaciones de la organización policial internacional: “El estatuto de la Interpol establece, en punto 3 específicamente, que no deben aceptarse demandas que signifiquen una cuestión política”.