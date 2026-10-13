RDC: Flávio Bolsonaro le propuso a Marco Rubio que funcionarios de Estados Unidos participen de su equipo de transición

La posibilidad de que funcionarios de Estados Unidos participen en el equipo de transición de Flávio Bolsonaro generó cuestionamientos en Brasil por sus implicancias políticas e institucionales. La controversia surgió a partir de una comunicación entre el dirigente brasileño y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que se planteó la colaboración de personal de Washington durante las reuniones preparatorias de un eventual nuevo gobierno.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal de Brasil, Eleonora Gosman, detalló el contenido de la información difundida por Globo News y las críticas que despertó la iniciativa. El punto central es si representantes de un gobierno extranjero deberían intervenir en las discusiones sobre la conformación de ministerios, la distribución de cargos y la organización de una nueva administración.

Qué propuso Flávio Bolsonaro y cuál fue la respuesta de Marco Rubio

Según lo relatado por Gosman, Flávio Bolsonaro había enviado una carta a Marco Rubio en la que manifestaba su interés en recibir ayuda de personal estadounidense para integrar el equipo de transición. La propuesta contemplaba que esos funcionarios participaran de las reuniones preparatorias del nuevo gobierno.

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La respuesta de Rubio fue interpretada como un respaldo a esa posibilidad. La corresponsal señaló que el secretario de Estado expresó su agradecimiento a Bolsonaro por ofrecer espacio a representantes del gobierno de Estados Unidos dentro del equipo de transición.

La información fue atribuida durante el segmento a una periodista de Globo News, presentada como una figura reconocida de ese medio. Gosman aclaró que se trataba de una noticia publicada por Globo y no de una afirmación propia sobre el intercambio entre ambos dirigentes.

Por qué la participación de funcionarios extranjeros generó polémica

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con el carácter excepcional que tendría la incorporación de representantes extranjeros a un equipo de transición brasileño. Según la reconstrucción presentada en el programa, la periodista de Globo consideró que no había antecedentes de una situación similar en la historia política del país.

Un equipo de transición cumple una función clave en el traspaso de una administración a otra: prepara la organización del futuro gobierno, discute la composición de los ministerios y coordina la distribución de responsabilidades. La presencia de funcionarios de otro país en esas conversaciones abre interrogantes sobre el alcance de su participación y el acceso a información política sensible.

Durante el intercambio también se planteó que una colaboración de este tipo podría generar dudas sobre la autonomía del proceso de transición. La cuestión no se limita a la relación bilateral entre Brasil y Estados Unidos, sino que involucra los límites de la intervención externa en decisiones propias de un gobierno nacional.