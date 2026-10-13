RDC: Trump acordó la importación de diésel ruso y advierten que “el mensaje es que Trump no es un aliado confiable para Ucrania”

El anuncio de Donald Trump de un acuerdo con Vladimir Putin para importar diésel ruso generó fuertes críticas en Estados Unidos, tanto entre demócratas como entre republicanos. Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista, Norman Powell, advirtió sobre las consecuencias económicas, políticas y diplomáticas de la decisión, en un contexto marcado por las elecciones de medio término y la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Esto ha causado prácticamente un terremoto político aquí en Estados Unidos. La ex presidenta de la Cámara de Representantes, era Nancy Pelosi cuando Donald Trump estaba en su primer mandato, dijo que con Trump todos los caminos conducían a Putin y parece que esta impresión de Pelosi vuelve a resonar después de los anuncios sorpresivos de la semana pasada, de que él había llegado a un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para importar diésel de Rusia a Estados Unidos como un intento para bajar el precio de ese combustible que le está afectando mucho en las elecciones de medio término, especialmente porque está afectando al transporte y está afectando a la industria agrícola de Estados Unidos”, comentó Norman Powell.

Powell explicó que el acuerdo provocó cuestionamientos de ambos partidos, principalmente por el posible beneficio económico para Rusia en medio de la guerra contra Ucrania: “Tanto demócratas como republicanos han criticado duramente ese acuerdo de Trump con Putin porque, claro, dicen que esto ayuda a Rusia en su lucha contra Ucrania. Además, viola leyes de Estados Unidos que fueron aprobadas en el año 2022, por las cuales ambas cámaras del Congreso aprobaron que no se debía comprar combustible a Rusia para no favorecerlo financieramente”.

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El precio del diésel y las dudas sobre el impacto económico

El periodista también señaló que los especialistas en energía no esperan que el acuerdo produzca una reducción significativa del precio del combustible, que afecta a distintos sectores de la economía estadounidense. “Ahora, los expertos en energía no creen que este acuerdo vaya a bajar tampoco mucho el precio del diésel, que ha trepado a cifras nunca vistas aquí en Estados Unidos”, detalló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Además, advirtió sobre las consecuencias que la decisión podría tener en la imagen internacional de Estados Unidos y en su relación con Ucrania: “Y también el acuerdo, dicen los que lo están analizando, remarca que el mensaje dentro y fuera de Estados Unidos es que Trump no es un aliado confiable para Ucrania”.

Según Powell, un grupo de senadores de ambos partidos pidió al presidente estadounidense que revierta la medida. “Y un grupo de senadores, seis senadores de ambos partidos, han exhortado a Trump a que revierta su decisión diciendo que Estados Unidos no debe proporcionarle un salvavidas financiero a Putin”, expresó.