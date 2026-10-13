Agenda parlamentaria: se anticipa una semana clave en el Congreso con el debate del Presupuesto 2027, DNU y Discapacidad

La periodista parlamentaria, Mariana Mei, analizó para Canal E la agenda legislativa, las negociaciones por el quórum para debatir el DNU desregulador y los próximos pasos en materia de financiamiento universitario, discapacidad y morosidad. También explicó qué puede ocurrir si avanza la derogación del decreto.

La presentación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, marcará el inicio formal del debate presupuestario. “Cuando apenas sucedió sí se llegaba con el número, ahora hay dudas, así que veremos si hay un pedido oficial de esta sesión especial y si se logra el quórum, quizás”, señaló Mariana Mei sobre las negociaciones en la Cámara de Diputados.

¿Se podría modificar la decisión del Senado con respecto al DNU?

Asimismo, explicó que el decreto, rechazado por el Senado en marzo de 2024, introdujo modificaciones en distintas áreas de la economía y las relaciones laborales: “La verdad es que si llega a suspender, a suspenderse, a eliminarse de alguna manera, derogarse este DNU, bueno, sería una cuestión judicial bastante intrincada”.

Mei también vinculó los efectos de la desregulación con el endeudamiento de los hogares y el aumento de la morosidad. “Así que son varias cuestiones, y de llegarse a derogar, bueno, habría que discutir una a una”, afirmó.

Sin embargo, consideró poco probable que la oposición consiga reunir los votos necesarios para abrir la sesión: “Igualmente, yo creo que, a medida que va pasando el tiempo, no creo que logren el quórum”.

El factor educativo podría sufrir modificaciones

Otro de los ejes de la agenda es el financiamiento de las universidades públicas. La periodista recordó que el Congreso ya aprobó la ley y que la discusión actual está vinculada con su cumplimiento y con las decisiones judiciales. “Más allá, obviamente, ahora sí debatir el presupuesto de 2027 y ver cuánto se asigna, y seguramente se van a intentar modificaciones en la parte de educación”, explicó.

Por otro lado, señaló que ya hay dictámenes sobre discapacidad y morosidad, aunque la fecha de tratamiento dependerá de que avance también el proyecto relacionado con Malvinas y el Atlántico Sur: “Esto va a llegar pronto al recinto, pero no creo que sea esta semana”.