Qué se le recomienda al productor argentino tras conocerse el último informe del USDA

La especialista en agro y finanzas, Mónica Ortolani, pasó por Canal E y se refirió al impacto del último informe del USDA sobre los mercados de granos, la presión de la oferta y las perspectivas para la soja y el trigo.

“Bueno, el viernes se emitió el último informe del USDA, que sabemos que es un informe siempre muy esperado por toda la comunidad del agro, porque es una brújula que nos orienta”, señaló Mónica Ortolani.

Cuánto creció la producción estadounidense

Según detalló, la estimación de producción estadounidense pasó de 401 millones de toneladas en septiembre a 407 millones en octubre: “Pero acá el mercado siempre se basa también en lo que espera el mercado”.

Ortolani advirtió que la abundante cosecha argentina, sumada a la presencia de maíz tardío y a las dificultades logísticas, incrementa la presión de la oferta. “Entonces hoy se está produciendo un fenómeno donde por ahí tenés el maíz diciembre en 197 y el maíz abril también en 197, con lo cual, no te paga esperar, no te pagaría esperar el maíz”, sostuvo.

Frente a este panorama, recomendó utilizar herramientas de cobertura para reducir la exposición a nuevas bajas: “El tema es que este tipo de coberturas siempre hay que hacer un poco antes, planificar estas cuestiones, porque cuando ya llegamos y estamos cerca de los precios que queremos asegurar, las primas de ese seguro empiezan a crecer”.

Los puntos a tener en cuenta por parte de los productores

En soja, el aumento de la producción fue menos pronunciado que en maíz, aunque las cotizaciones también mostraban señales de debilidad. “O sea que hoy más que nunca el productor argentino cubran los precios, planifiquen la comercialización, planifiquen cómo apreciar en función de los compromisos que tengan en un mercado que sabemos que cada vez es más volátil y más sensible ante variables que no dependen de nosotros como son los mercados y como es el clima”, expresó la especialista.

Más allá de las cotizaciones internacionales, insistió en que las decisiones comerciales deben partir de la situación financiera de cada productor: “Cuando hablamos de precios, el mercado se lleva y trae los precios pero sobre todo más que precios es cómo impactan la rentabilidad del productor”.