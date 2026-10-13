ARCA prorrogó hasta el 30 de octubre la declaración jurada de Ganancias: qué cambia para contribuyentes y pymes

Con el fin de explicar los alcances de la nueva extensión del plazo para presentar la declaración jurada ante ARCA, los beneficios del régimen simplificado y la reducción de las multas automáticas, este medio se comunicó con la contadora tributarista, Elisabet Piacentini.

Elisabet Piacentini explicó que la nueva normativa habilita a más contribuyentes a utilizar esta modalidad, incluso a quienes superaron determinados límites de ingresos. “Por lo tanto, aquellos contribuyentes que habían tenido ingresos de más de 1.000 millones de pesos van a poder presentar esta declaración jurada con todos los beneficios de la ley de inocencia fiscal”, señaló.

A quiénes alcanza la prórroga

Uno de los puntos centrales es que la prórroga alcanza a la presentación de la declaración jurada, pero no modifica los vencimientos originales de pago. En este sentido, advirtió que quienes tengan un saldo pendiente deberán contemplar los intereses acumulados desde julio: “Porque el beneficio, la parte recaudatoria, ARCA la cuidó y no quiso que pase de esa fecha”.

Piacentini también recordó que los anticipos correspondientes al período fiscal 2026 ya comenzaron a vencer. “Entonces, esos anticipos también ya venció en el mes de septiembre, por lo tanto va a haber que ingresarlo con intereses”, sostuvo.

A su vez, destacó que el régimen puede ofrecer ventajas para quienes cumplan las condiciones establecidas: “Pero si el pago, tenemos que haberlo hecho y si no, pagaremos los intereses”.

Las pymes no obtuvieron lo que reclamaron

La modificación de la normativa también contempla una reducción del 25% en determinadas multas para empresas pymes y personas humanas. Sin embargo, la contadora señaló que la rebaja quedó por debajo de lo que reclamaba el sector. “No era lo esperado o solicitado por las pymes”, afirmó.

Sobre la misma línea, explicó que las sanciones corresponden a incumplimientos formales, como presentar una declaración jurada fuera de término, y no necesariamente a la falta de pago de impuestos: “Eso es lo que las pymes pidieron que se baje y ahora la bajan un 25%”.