Cuentapropismo en Argentina: “Hay un incremento fuerte del empleo no registrado o de baja calidad”

El economista, Federico Glustein, evaluó en Canal E el auge del trabajo por cuenta propia a través de aplicaciones, cuestionó la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y sostuvo que el Gobierno deberá modificar algunos aspectos de su política económica para impulsar la actividad.

Federico Glustein vinculó este fenómeno con la pérdida de empleos registrados y el avance del trabajo informal. “Sin lugar a duda eso es parte de la raíz del aumento del cuentapropismo, sobre todo del cuentapropismo orientado a aplicaciones de delivery de transporte, que son las más fáciles de acceder también y que te garantizan en cierta forma algún tipo de continuidad de la actividad, en el caso de que uno tenga la suficiente energía y demás, puede entrar”, planteó.

Fuerte pérdida del empleo en la era Milei

Asimismo, señaló que la situación laboral está relacionada con la destrucción de puestos formales y la necesidad de generar ingresos mediante actividades de menor calidad: “El problema en la Argentina hoy es que se perdieron alrededor de 429.000 puestos de trabajo en la gestión Milei, todos ellos registrados. Hay un incremento fuerte del empleo no registrado o de baja calidad”.

Glustein también explicó que las aplicaciones funcionan como un complemento salarial para una parte de los trabajadores. “Eso quiere decir que no es un trabajo formal, no es un trabajo fijo, ni un trabajo principal, sino que para muchos es un agregado porque justamente el salario no alcanza y entonces salen a con lo más rápido y más fácil que tienen poder buscar un complemento de ingresos”.

Al analizar las perspectivas económicas, advirtió que la desaceleración de la actividad podría limitar el crecimiento anual y afectar el empleo, el consumo y la inversión: “Lo que se está dando es que en los dos últimos trimestres la actividad cayó fuertemente, lo que va a arrojar que para 2026, si continúan las perspectivas de acuerdo a lo que el mercado había vislumbrado, probablemente tengamos un crecimiento de la economía entre el 1 y el 1,5%, con lo cual habla de un crecimiento bajo”.

Las paritarias no llegan a cubrir la suba de la inflación

Para recuperar el consumo interno, el economista consideró fundamental mejorar los ingresos reales de los trabajadores y cuestionó los acuerdos salariales que quedan por debajo de la inflación. “Lo primero es que se tienen que validar paritarias que están por encima de la inflación, eso es algo necesario porque se ha perdido, dependiendo del sector por supuesto, pero el sector privado ha perdido aproximadamente un 4% de poder adquisitivo, el sector público ha perdido más del 15%”, expresó.

También advirtió sobre el impacto de la caída del consumo en actividades que generan empleo, como la construcción, la industria, la hotelería y la gastronomía. “El Gobierno sacó hasta los programas de cuotas, digo, muy necesario para la clase baja, media baja de la Argentina, creo que habría que empezar a ejecutar ese tipo de planes de programas, sobre todo para el último trimestre del año”.