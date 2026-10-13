El economista, Roberto Rojas, en diálogo con Canal E, cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei sobre los USD 125.000 millones que tendría disponibles para enfrentar una eventual corrida cambiaria.

Roberto Rojas advirtió que las declaraciones del presidente Milei sobre su supuesto poder de fuego para enfrentar una corrida cambiaria podrían generar incertidumbre en el mercado. “Me parece que es un error político que puede impactar”, sostuvo, quien consideró que todavía falta tiempo para las elecciones como para anticipar un escenario de tensión cambiaria.

Consecuencias de las declaraciones de Javier Milei

También cuestionó que el mandatario exponga una cifra que podría interpretarse como un límite para responder ante una eventual demanda de dólares: “Y lo que hace es poner un límite de cantidad de dinero que tiene”.

Rojas explicó que el cálculo oficial reúne distintas herramientas financieras, compromisos y recursos monetarios. Sin embargo, cuestionó que todos esos recursos puedan utilizarse plenamente para contener una corrida. “Es un poco una cuenta forzada, digamos, porque no se puede aplicar el 100% de todas estas herramientas”, afirmó.

Luego, manifestó que el anuncio refleja una preocupación del Gobierno por la situación cambiaria: “Ahora, lo que sí habla es de una sensación de debilidad que está sintiendo el Presidente”.

Se estima una corrida cambiaria a raíz de la inestabilidad

El economista señaló que la economía presenta indicadores que podrían alimentar la incertidumbre y mencionó las revisiones a la baja de las proyecciones de crecimiento, la falta de recuperación de la actividad y una inflación que no logra desacelerarse. “Son todos ruidos que anticipan una corrida por inestabilidad”, expresó.

En materia inflacionaria, consideró que un índice superior al 1,7% mensual sería una señal negativa para el Gobierno, porque mostraría que todavía no se produjo un cambio de tendencia: “Y eso, si no da abajo del 1,7, que sería un cambio de tendencia, va a ser una mala noticia para el modelo”.