En otro segmento de Ronda de Investigación en +Perfil, Mauricio D’Alessandro, abogado de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS, cuestionó la validez de los audios atribuidos a su defendido, sostuvo que fueron manipulados con inteligencia artificial y reclamó esperar las pericias. También negó que Spagnuolo haya participado de las supuestas maniobras de corrupción investigadas.

La defensa de Diego Spagnuolo sostiene que los audios que dieron impulso a parte de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fueron manipulados. “Si los audios son verdaderos, Spagnuolo es un denunciante. Si los audios son falsos, como yo sostengo, manipulados, editados y cortados con inteligencia artificial, él es víctima de una operación de inteligencia”, afirmó Mauricio D’Alessandro.

El abogado aseguró además que existe un peritaje realizado en España que cuestiona la autenticidad de las grabaciones: “Ya hay una pericia hecha en España que dice que son falsos, manipulados con inteligencia artificial”.

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Sobre los estudios que se realizan actualmente en Argentina, explicó: “Ya llevamos tres meses de pericia y falta uno más”.

La defensa cuestiona el origen y la trazabilidad de los audios

Uno de los principales argumentos de D’Alessandro apunta a la cadena de custodia y al origen de las grabaciones. “Vos no podés agarrar un audio que baja de YouTube, tenés que tener el origen y la trazabilidad. Sí, tenés que tener origen y trazabilidad”, sostuvo en +Perfil.

Según el abogado, la investigación demoró la realización de las pericias sobre los audios: “Porque Picardi no quiso hacer la pericia, lo tuvo que obligar la Cámara y la estamos haciendo un año después”.

Para D’Alessandro, esa demora tuvo consecuencias sobre la imagen pública de su defendido: “En lugar de peritar esos audios, el día que vinieron, tardó un año y mientras tanto lo hicieron mierda a Spagnuolo durante un año, diciéndole ladrón por todo el lado”. Consultado sobre la inocencia de Spagnuolo, fue categórico: “Yo creo que sí”.

El abogado niega que Spagnuolo haya participado de las licitaciones

D’Alessandro también cuestionó que se atribuya a su cliente responsabilidad directa sobre las presuntas maniobras investigadas en ANDIS. “Él no conocía, no participaba de las licitaciones. No está en ninguno de los chats con ningún dueño de la farmacia”, afirmó.

Y explicó su posición sobre las responsabilidades dentro del organismo: “Jurídicamente es el responsable. Pero el organigrama establece funciones”.

Según el abogado, la evidencia contra Spagnuolo sería insuficiente para vincularlo directamente con las supuestas operaciones: “No hay una sola intervención con él en una licitación, no hay una sola comunicación con ningún tipo de farmacia en el laboratorio, y no existe eso”.

También relativizó elementos utilizados para vincularlo con presuntos pagos: “Y después unos muebles, creo que dos sillones o un sillón y una silla mecedora que le atribuyen como dádiva a Spagnuolo. Lo que realmente no lo es, pero digo, esa es toda la prueba que hay”.

La supuesta operación y la aparición de Cerimedo

D’Alessandro planteó además que detrás de la difusión de los audios podría existir una operación, aunque aclaró que no atribuye una responsabilidad concreta. Sobre una eventual participación de Fernando Cerimedo, señaló: “Nadia Beller en Bolivia está diciendo que fue Cerimedo. Nadia Beller dijo que el que organizó todo eso fue Cerimedo”.

Sin embargo, puso en duda esa versión: “A ver, a mí me convendría que eso sea cierto, pero ella también dice que Cerimedo le dijo que la amaba y le pegó tres tiros”. Respecto de Cerimedo, fue particularmente crítico: “Cerimedo es un embaucador. Yo lo conozco a Cerimedo. Hace 20 años que lo veo dando vueltas”.

El abogado insistió en que la discusión sobre la autenticidad de las grabaciones es central para el expediente. “Lo que estoy diciendo es Spagnuolo, los audios, es algo trascendente para la justicia argentina”, afirmó. Y agregó: “Si esos audios son tomados como prueba, habiendo sido manipulados y modificados con inteligencia artificial”.

D’Alessandro sostuvo que la tecnología permite fabricar declaraciones con la voz de una persona: “Yo tengo audios y videos que hice con Spagnuolo, con una persona que trabaja en Córdoba, donde le hacemos decir Spagnuolo cualquier cosa. La realidad es que se puede hacer”. Por eso cuestionó que las grabaciones no hayan sido peritadas desde el comienzo: “No estuvo bien la justicia en no investigar esos audios en ningún momento”.

La pericia y el futuro de la causa ANDIS

Aunque la Cámara confirmó el procesamiento de Spagnuolo, D’Alessandro recordó que esa decisión no es definitiva. “El procesamiento es una medida provisoria, no es una medida permanente”, sostuvo.

El abogado confirmó además que la defensa recurrió la decisión: “Sí, claro. ¿No tenemos? Sí”. Y fundamentó su estrategia en la necesidad de conocer el resultado de las pericias: “Si decís que hay unos audios que son los que dan origen a la investigación y está en curso una pericia, yo creo que tengo, para mí me afectaron el derecho, la garantía de defensa de juicio, de acá a la China”.

Mientras espera los resultados, D’Alessandro mantiene su principal planteo: “Me atrevo, porque sé lo que son, a mirarlos a la cara y decirle estos audios son truchos y ustedes instruyeron una causa con audios truchos”.

Finalmente, volvió a cuestionar el uso que se hizo públicamente de esas grabaciones: “Porque es mentira, porque los usó, porque los usó, como lo usó todo el mundo, como lo usaron ustedes para perseguir a Spagnuolo en todos los medios durante un año, para decir que el tipo había dicho el 3% de Karina porque rimaba en la canción”.