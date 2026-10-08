Mauricio D’Alessandro sorprendió durante su paso por Ronda de Investigación, en +Perfil, al contar su experiencia con la denominada “comunicación animal”, una práctica mediante la cual "especialistas" aseguran poder interpretar las emociones, sensaciones e incluso mensajes de las mascotas vivas o fallecidas.

El abogado explicó que llegó a utilizar este tipo de consultas para hablar con su perro mediante Celia Melamed, la misma persona que atendió años atrás a Javier Milei, para que contactara con Conan, su perro fallecido.

“En tema de salud, sí, le pregunté si quería que lo operara”, contó D’Alessandro. Según relató, la respuesta que recibió a través de aquella comunicación fue: “Soy un perro joven”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El límite que pone D’Alessandro a la "comunicación animal"

El abogado evitó presentar su experiencia como una certeza científica y explicó desde qué lugar personal se acerca a esa práctica. “Para mí es un juego”, señaló. Y agregó: “A mí es algo que me divierte, es algo que yo lo considero una experiencia enriquecida”.

D’Alessandro contó que, en su caso, la consulta tuvo un componente especialmente sensible cuando apareció un problema de salud de su perro. Frente a una cirugía que implicaba riesgos, quiso conocer de alguna manera qué “quería” el animal.

Fue entonces cuando, según relató, preguntó si deseaba atravesar la operación y recibió como respuesta aquella frase: “Soy un perro joven, operame”.

A pesar de su interés por estas experiencias, el abogado fue categórico al marcar hasta dónde está dispuesto a llevarlas. “Yo no le consultaría a mi perro a ver si tengo que trabajar de abogado o qué tengo que hacer en la causa Spagnolo, nada”, afirmó.

Qué es la “comunicación animal”

Durante la entrevista, el abogado confirmó esta experiencia la hizo con Celia Melamed, “comunicadora de animales” que se define como especialista en “comunicación empática con animales”. Según explicó públicamente, su método consiste en conectarse “de corazón a corazón” con una mascota para percibir sensaciones, emociones e imágenes mentales y luego traducirlas para sus dueños.

Melamed ganó notoriedad pública por haber trabajado con Javier Milei a partir de 2017, cuando el actual Presidente atravesaba el deterioro de salud y posteriormente la muerte de su perro Conan. La propia veterinaria contó que fue contactada a través de profesionales que atendían al animal y sostuvo que su intervención estuvo inicialmente relacionada con la necesidad de acompañar aquel duelo.

D’Alessandro, sin embargo, hizo una aclaración cuando le preguntaron si también había intentado establecer contacto con una mascota fallecida. “No, yo no hablé con un perro muerto, hablé con un perro vivo”, respondió.