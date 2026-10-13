D´Onofrio: “Si el modelo tarda mucho en llegarle a la gente, te vas a dar vuelta y están todos muertos”

El empresario Rodolfo D´Onofrio advirtió que “si el modelo tarda mucho en llegarle a la gente, te vas a dar vuelta y están todos muertos”.

“Con todo respeto lo digo. Los que creen que en un tiempo determinado, esto con este modelo le llega a la gente, me encantaría que eso ocurra”, sostuvo en declaraciones a “La Fábrica del Podcast”.

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Advertencia de D´Onofrio

“El tema es que si eso tarda mucho, te vas a dar vuelta y están todos muertos. Esto es algo que es muy importante. Ojalá que si este modelo permite que se llegue, que se llegue”, insistió.

Además señaló que “hay cosas que son obvias” y que “hemos logrado algo maravilloso que la Argentina no tenía: dólares”.

“Tenemos dólares, tenemos exportación, sí. Pero esas actividades ocupan el 30%, el 20% de la masa trabajadora, y el otro 70 no”, aseveró el expresidente de River.

“Entonces tenemos que solucionar eso. No estoy diciendo que no estoy de acuerdo con este gobierno, estoy diciendo como ciudadano che estos son los problemas que estamos viviendo”, aclaró.

“No estoy en contra de nada. Hay muchas cosas que hizo este gobierno que son muy positivas. El tema de que todos los argentinos estén hablando del equilibrio fiscal es un avance inmenso, enormemente grande”, insistió D´Onofrio.

Aunque luego volvió a aclarar: “Pero me parece que hay que pensar, y lo debe pensar y supongo que lo estarán pensando, quiero pensar que lo están pensando en que algo hay que hacer para cambiar o apurar un poquito. Como decía los otros días Patricia Bullrich ´hay que acelerar un poco todo esto´”.

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“Justicia social”

“Creo en el capitalismo, pero sí creo en algo que es muy importante que no le gusta al gobierno actual, pero está equivocado, que eso es un tema que hace a la Iglesia, que es la justicia social”, expresó en otra parte de la entrevista.

“He escuchado a algunos políticos que dicen que el concepto de justicia ´es peronista´. Me causa gracia, qué ignorantes. Porque justicia social está en las encíclicas del año 1890 y pico, está planteado ya dentro lo que es la posición doctrinaria de la iglesia. No es un problema del peronismo, es un tema de concepto social”, argumentó el empresario.