Cierran el paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas por la crecida del río Paraná

En el marco del alerta hidrológico que afecta a la región del norte provincial, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) resolvió el cierre precautorio del Paso Fronterizo Internacional que conecta la localidad correntina de Ituzaingó con la ciudad de Ayolas, en la República del Paraguay. La medida entró en vigencia el martes 13 de octubre y se extenderá inicialmente hasta el sábado 17 de octubre, sujeta a la evolución de las condiciones climáticas.

Fenómeno de El Niño: Corrientes será la base del operativo de la Armada para todo el litoral

A raíz de la contingencia hídrica, el Centro de Visitantes de la entidad confirmó la suspensión transitoria de los recorridos turísticos guiados hacia la Central Hidroeléctrica y la represa Aña Cuá. No obstante, se aclaró que las instalaciones administrativas del Centro de Visitantes ubicadas en la planta urbana de Ituzaingó continuarán operando en sus horarios habituales.

Caudales récord por lluvias y apertura de vertederos

Las maniobras de contención se intensificaron en la presa tras la apertura de las compuertas del vertedero principal para regular el volumen de agua procedente de las cuencas superiores. El jefe del Departamento Técnico en la Margen Derecha, Ronnie Ayala, detalló que el caudal afluente ronda los 28.000 metros cúbicos por segundo a la altura del embalse, con previsiones de incrementos adicionales para las próximas jornadas debido al fenómeno meteorológico de El Niño.

El Niño en Corrientes: evacúan familias, cierran pasos fronterizos y clausuran una playa por la crecida de ríos

El especialista explicó que las precipitaciones registradas en la cuenca del río Iguazú superaron en cinco oportunidades los valores previstos, elevando su aporte de 1.500 a 9.000 metros cúbicos por segundo. Sumado a los 19.000 metros cúbicos por segundo erogados por la represa de Itaipú, el caudal total genera un fuerte impacto sobre el tramo correntino del río Paraná.

Por último, el representante técnico remarcó que las maniobras operativas en la infraestructura buscan amortiguar las consecuencias del fenómeno natural: "Esto es un fenómeno natural que recibimos y se traslada aguas abajo de la presa. Suponiendo que no existiera la usina, el fenómeno causaría el mismo efecto y tal vez de mayor impacto", sostuvo.