Se sirvieron bebidas, fueron denunciados por agredir a una mujer y su foto se hizo viral en Resistencia

Un incidente en un bar de Resistencia terminó con dos jóvenes demorados y una fotografía de ambos que se viralizó en redes sociales. El procedimiento ocurrió el domingo, alrededor de las 12, en Naza Bar, ubicado en avenida Alvear al 700, según informó la Policía.

Efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al establecimiento y entrevistaron a una mujer de 23 años. De acuerdo con su relato, los jóvenes "vestidos de mujer", según la trabajadora, ingresaron cuando el local estaba cerrando y comenzaron a servirse bebidas de la barra. La denunciante sostuvo que, cuando les pidió que se retiraran, la agredieron verbalmente.

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La Fiscalía ordenó la libertad y una restricción de acercamiento

Los involucrados, identificados por sus iniciales como J. M., de 24 años, y L. S. S., de 22, fueron trasladados a la dependencia policial, previo paso por la División de Medicina Legal. La mujer también se presentó en la comisaría para formalizar la denuncia por lo ocurrido.

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Tras la consulta con el equipo fiscal de turno, se dispuso que ambos fueran notificados de su libertad con prohibición de acercamiento. El parte no detalla el alcance de esa restricción ni informa qué calificación legal se asignó al hecho.

La imagen de los jóvenes circuló ampliamente en redes sociales tras el procedimiento. Más allá de esa repercusión, la información policial describe una intervención por la denuncia de agresiones verbales y confirma que ninguno de los dos permaneció detenido.