Crecida en el NEA: el Paraná alcanzó los 5,14 metros y hay evacuados en Corrientes

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene bajo vigilancia a las poblaciones ribereñas del nordeste argentino. Este lunes, el Paraná alcanzó los 5,14 metros en el puerto de Barranqueras, Chaco, en un escenario marcado por las lluvias en la región y las previsiones de nuevos aportes de agua desde el tramo superior de la cuenca.

Las autoridades chaqueñas siguen la evolución del río, mientras que los informes vinculados a Yacyretá anticipan un aumento de los caudales. Esa proyección plantea la necesidad de observar los próximos registros para evaluar su impacto en las localidades ubicadas aguas abajo de la represa.

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El río Uruguay superó la cota de evacuación en Paso de los Libres

En Corrientes, la suba del río Uruguay ya obligó a familias a abandonar sus viviendas. Paso de los Libres superó la cota de evacuación, mientras que otras localidades registraron alturas por encima de los umbrales de alerta. La información difundida no precisa cuántas personas debieron dejar sus hogares.

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La situación presenta diferencias entre ambas cuencas: mientras en Barranqueras continúa el seguimiento del Paraná, en sectores de la costa correntina del Uruguay la crecida ya tiene consecuencias sobre las zonas habitadas. Los niveles deben evaluarse según las referencias de cada puerto, que cuenta con sus propias cotas de alerta y evacuación.

Las precipitaciones sobre las cuencas y el ingreso de agua desde otros tramos serán determinantes para la evolución de los niveles. En las áreas ribereñas, el seguimiento de los partes hidrológicos oficiales y de las indicaciones de las autoridades locales permite conocer los cambios en la situación y las eventuales medidas de asistencia o evacuación.