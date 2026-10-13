Fin de semana largo: Corrientes alcanzó un 72 % de ocupación hotelera impulsada por el ecoturismo y la pesca

La provincia de Corrientes registró un 72 % de reservas hoteleras durante el fin de semana largo correspondiente al 12 de octubre, de acuerdo con el informe sectorial emitido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El relevamiento del Observatorio Turístico del Gobierno provincial confirmó la ocupación estimada de 15.215 plazas y una estadía promedio de tres noches.

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El movimiento turístico mostró rendimientos desiguales según las regiones de la provincia. El corredor Solar de las Huellas encabezó el nivel de reservas con un 69 %, seguido por Paraná Sur con un 66 %, los Esteros del Iberá con el 59 %, Alto Paraná con el 57 %, Jesuítico Guaraní con un 47 %, Gran Corrientes con el 43 % y el Sur Correntino con un 18 %.

Ecoturismo, pesca deportiva y la propuesta cultural correntina

El ecoturismo se posicionó como la actividad más demandada con el 37 % de las preferencias, traccionado por la biodiversidad y el avistaje de fauna silvestre en el Parque Provincial Esteros del Iberá. En tanto, la pesca deportiva concentró el 25 % de la demanda turística en localidades ribereñas reconocidas sobre el río Paraná como Ituzaingó, Itá Ibaté, Paso de la Patria, Empedrado y Esquina.

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Por su parte, el turismo histórico y cultural representó el 18 % del flujo de visitantes a través de circuitos vinculados al patrimonio jesuítico-guaraní y la identidad local. El 20 % restante correspondió a otras modalidades recreativas. En la ciudad de Corrientes, la oferta se complementó con paseos por la costanera, gastronomía regional y actividades náuticas.

Rendimiento nacional del feriado de octubre

A nivel país, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) detalló que movilizó a 1.490.400 turistas en la República Argentina, generando un impacto económico directo de $ 313.610 millones. La cantidad de viajeros representó un crecimiento del 3,5 % en comparación con el mismo feriado del año 2025.

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No obstante, el informe nacional alertó sobre un acortamiento en la duración de los viajes, donde la estadía promedio cayó un 10 % interanual al pasar de 2 a 1,8 días. Pese a que el gasto diario por turista alcanzó los $ 116.900 (un aumento real del 5 % frente a 2025), la menor cantidad de pernoctaciones derivó en una retracción real del 2,2 % en el gasto económico total a nivel nacional.