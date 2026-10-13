Juan Pablo Valdés anunció tarifa eléctrica diferenciada, ratificó el rechazo a las PASO y viajará a las zonas inundadas

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, brindó definiciones clave sobre la agenda política, económica y de infraestructura de su administración. Durante sus declaraciones, el mandatario ratificó que desde noviembre regirán las tarifas energéticas diferenciadas para zonas cálidas, reiteró la postura de la provincia para eliminar las elecciones primarias obligatorias y anunció un recorrido urgente por los municipios afectados por la crecida del río Paraná.

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Respecto al esquema energético, Valdés adelantó que la normativa que equipara el beneficio al régimen de zona fría se oficializará de forma inminente: "La resolución debería estar saliendo entre esta semana y la otra, y entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre", precisó el titular del Gobierno provincial.

En el plano electoral, el mandatario sostuvo una postura firme contra las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): "Como vengo hablando desde comienzo de año, planteamos la eliminación de las PASO. Sí o sí, no hay vuelta atrás de eso", aseveró, aunque admitió que si el Congreso opta por la suspensión, "será un indicador de cuánto se ahorra".

Presupuesto provincial, obras estratégicas y el reclamo por las rutas

En materia económica, Valdés anunció que la próxima semana enviará el Presupuesto a la Legislatura provincial, tras coordinar con el Ministerio de Hacienda el esquema de fondos propios, financiamiento internacional y recursos solicitados al Gobierno Nacional. En ese contexto, remarcó la urgencia de finalizar la autovía de la Ruta Nacional 12 en la Capital y la planta de tratamiento de efluentes.

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En cuanto a la conectividad regional, el mandatario confirmó que solicitó una audiencia con ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, para impulsar el proyecto del puente internacional entre Monte Caseros y Bella Unión (Uruguay), buscando cerrar el proyecto técnico y su financiamiento para el próximo año.

En contraste, reconoció que las gestiones por el segundo puente Chaco-Corrientes se encuentran "un poco estancadas con idas y vueltas" por revisiones técnicas en las trazas fijadas por la Nación.

Además, sobre el Corredor Belgrano, gestionará ante el Ministerio de Economía de la Nación para que la concesionaria mantenga el tramo de la avenida 3 de Abril en la ciudad de Corrientes.

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Gira de urgencia por las inundaciones en la Isla Apipé

A la par de los anuncios económicos e institucionales, Juan Pablo Valdés confirmó que iniciará una gira territorial de urgencia por la franja norte de la provincia.

La decisión responde a la gravedad de las inundaciones ocasionadas por la apertura de compuertas en la represa de la Entidad Binacional Yacyretá y las crecidas que ya afectan severamente a pobladores y productores de la Isla Apipé y zonas ribereñas aledañas.