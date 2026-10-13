El Niño en Corrientes: prevén que el 45 % de la Isla Apipé quedará bajo agua

Tras la apertura de las compuertas de Yacyretá, la localidad de San Antonio de Apipé se encuentra en estado de máxima alerta ante las proyecciones hidrológicas que prevén una de las inundaciones más severas de su historia en la provincia de Corrientes. Las estimaciones oficiales señalan que entre el 40 % y el 45 % de la superficie de la Isla Apipé quedará completamente anegada por el vertiginoso aumento en el caudal del río Paraná.

Crecida del río Paraná: abrieron las compuertas de Yacyretá y hay evacuados en Apipé

Ante la inminencia del pico de la crecida, el municipio inició un operativo de urgencia para evacuar a 55 personas asentadas en las franjas costeras y trasladar el ganado hacia las zonas altas del territorio.

Golpe al sector productivo y el drama de la ganadería insular

El intendente de San Antonio de Apipé, Gustavo Figueredo, confirmó que los registros proyectados igualarían los niveles de la histórica catástrofe sufrida en el año 1982. Si bien remarcó que el impacto habitacional se encuentra controlado y no superaría los 70 evacuados, advirtió que el mayor perjuicio recaerá sobre el sector productivo y las 7.600 cabezas de ganado registradas en la isla.

"Lo que se prevé es que va a ser uno de los por los registros es una de las crecidas más grandes que tenemos en la historia", afirmó el intendente.

Cierran el paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas por la crecida del río Paraná

De acuerdo con informes técnicos del Ministerio de la Producción de la provincia, el fenómeno provocado por El Niño mantendrá las aguas elevadas durante varios meses, pudiendo extenderse hasta el primer trimestre del año.

"El problema mayor, más allá de la crecida que se va a prolongar hasta febrero, marzo o abril inclusive, es lo que ocurre después: todo lo que queda bajo agua se destruye, y al bajarse queda un lodo que mata a los animales por enfermedades si lo consumen", explicó el jefe comunal a radio Dos.

Críticas a Yacyretá y reclamos por fondos de coparticipación

La emergencia hídrica reavivó los severos reclamos de la gestión municipal hacia la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por la paralización de obras de infraestructura costera. Desde el intendente remarcaron que se encuentra frenada desde el período 2019-2020 la colocación de defensas de piedra para contener la erosión de las costas que genera la represa sobre la franja insular.

Capitanich cuestionó el Presupuesto 2027 por un “superávit engañoso” y recortes en obras

Asimismo, Figueredo denunció que el último censo nacional se realizó de manera deficiente, registrando apenas a 1.500 habitantes, cuando un relevamiento propio casa por casa demostró que la población real asciende a 3.228 personas. Esto provoca que la localidad reciba la mitad de los fondos coparticipables que le corresponden.