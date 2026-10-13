Motosierra sin fin: cuáles fueron los sectores más afectados en septiembre

El gasto primario devengado del Estado nacional registró en septiembre un incremento interanual del 4,6% en términos reales, alcanzando los $13,9 billones.

No obstante, cuando se observa el acumulado entre enero y septiembre se verifica una contracción del 3,1% respecto al mismo período del año previo, al sumar $111,2 billones a valores constantes.

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Motosierra en septiembre

El incremento mensual de $0,6 billones en términos reales frente a septiembre del año anterior se explicó por el comportamiento de partidas específicas.

Las pensiones no contributivas mostraron una suba de $0,4 billones, recuperando parte del retroceso del mes previo, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas registraron un alza de $0,2 billones.

A su vez, el rubro de bienes y servicios creció un 37,1% interanual (+ $0,2 billones), impulsado en un 50% por la compra de vacunas y la reestructuración del programa de atención médica para pensiones no contributivas —ejecutado ahora en parte como compra directa de medicamentos en lugar de transferencias—, y el resto por servicios técnicos, vigilancia, mantenimiento y alquileres.

Según el reporte del Monitor del Gasto Mensual elaborado por Analytica Consultora, publicado por NA, "la suba no parece ser un cambio de tendencia de la dinámica del gasto público, sino más bien una leve tregua al ajuste por recuperación de partidas específicas".

En cuanto a las mayores contracciones registradas durante el mes, la obra pública encabezó la baja con una caída del 27,1% en términos reales, debido a la menor ejecución de obras directas por parte de la Nación.

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Impacto en las provincias

Le siguieron las transferencias a las provincias con un descenso del 24,3%, los subsidios económicos con una reducción del 16,7% —repartida en partes iguales entre energía y transporte—, y la suma de asignaciones familiares junto a la AUH, que retrocedió un 12,9%. Asimismo, el gasto en personal disminuyó un 5,2% y los programas sociales cayeron un 4,9% en el mes.

En el balance acumulado entre enero y septiembre, el mayor ajuste recayó sobre las transferencias a las provincias (-61,4% real), los programas sociales (-23,1%) y la obra pública (-17,1%).

Por el contrario, el único incremento real significativo en los nueve meses se dio en los subsidios económicos (+5,7%), impulsado exclusivamente por el sector energético (+19,3%), mientras que los de transporte bajaron un 22,2%. En tanto, el gasto en jubilaciones y pensiones se mantuvo prácticamente sin cambios (+0,5%) y las asignaciones familiares junto a la AUH cayeron un 0,9%. Finalmente, la deuda flotante acumulada de la Administración Nacional alcanzó los $3,1 billones, equivalente al 0,3% del PIB.

Fuente: NA.