Juan Manuel García cuestionó a Zdero: “Alguien tiene que frenar el cierre de empresas en Chaco”

El intendente de Machagai, Juan Manuel García, cuestionó la política económica del gobernador Leandro Zdero y reclamó una estrategia provincial para contener el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. En una columna de opinión, el dirigente peronista contrapuso la búsqueda de inversiones en el exterior con las dificultades que atraviesan los comercios y las pymes chaqueñas: “Buscar inversiones está bien, pero alguien tiene que frenar el cierre de empresas en Chaco”, planteó.

El pronunciamiento tiene también una dimensión electoral. García, quien expresó públicamente sus aspiraciones de gobernar la provincia, aparece como un posible candidato del PJ para 2027. Desde ese lugar, puso el empleo y la producción como eje de sus cuestionamientos a la gestión provincial.

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El reclamo por la pérdida de empleo y el cierre de empresas

Según las cifras expuestas por el jefe comunal, Chaco perdió 3.702 puestos de trabajo formales en el último año, al pasar de 77.953 a 74.251 trabajadores registrados. García sostuvo que esa reducción equivale a unos 300 empleos mensuales y advirtió sobre un crecimiento de la informalidad y el reemplazo de relaciones laborales por modalidades de contratación como el monotributo.

El intendente atribuyó ese deterioro a una combinación de ajuste fiscal nacional, retroceso del consumo y caída de los recursos públicos. Para describir la situación de las finanzas provinciales, citó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con datos hasta septiembre de 2026, referido a la evolución de la recaudación, la coparticipación y las transferencias nacionales.

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También afirmó que más de mil empresas cerraron en la provincia y vinculó las dificultades del sector privado con los costos de producción y el acceso al crédito. De acuerdo con su planteo, los incrementos del gas y la electricidad triplicaron la inflación, mientras que los combustibles la duplicaron. A ese escenario agregó tasas de interés que calificó de “usurarias” para las pymes.

Críticas al viaje de Zdero y a su relación con Milei

Uno de los cuestionamientos estuvo dirigido al viaje del gobernador a Europa. García sostuvo que promover los productos chaqueños en otros mercados es una tarea válida, pero reclamó que esa agenda esté acompañada por respuestas a los problemas de las empresas que ya operan en la provincia.

“No voy a criticarlo por mostrar nuestros productos al mundo; el problema es que, mientras él viaja, la sangría de empresas y puestos de trabajo no para”, expresó. El planteo apuntó a las prioridades de la administración provincial frente a la caída de la actividad que describió en su columna.

El dirigente también cuestionó el respaldo de Zdero al presidente Javier Milei. “Que el gobernador priorice a las empresas locales y no la agenda de Milei. Basta de acompañamiento ciego sin contraprestación”, reclamó. En ese sentido, consideró insuficiente recurrir a anticipos de coparticipación y sostuvo que el endeudamiento y la falta de orden fiscal provincial agravan las dificultades para reactivar la economía.

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Para García, la debilidad del consumo es uno de los principales obstáculos. Aseguró que comerciantes y empresarios le transmiten su preocupación por la falta de dinero entre los clientes y resumió su diagnóstico con una frase: “Si no hay clientes, no hay mercado”.

Una propuesta centrada en producción y trabajo

El intendente pidió una agenda provincial con medidas prioritarias y objetivos verificables, que articule producción, empleo, formación laboral e integración territorial. Aunque en la columna no detalló instrumentos específicos de financiamiento o asistencia, sostuvo que Chaco necesita una estrategia propia para defender su actividad económica.

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García, quien fue presidente de la Cámara de Comercio de Machagai y vocal de la Federación Económica del Chaco (Fechaco), apeló a ese vínculo con el sector productivo para fundamentar su reclamo. “Por el momento, la economía real se mide en empresas que dejan de funcionar y empleos que se pierden”, concluyó.