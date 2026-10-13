La inflación en el NEA fue del 1,7% en septiembre y acumula la mayor suba del país en 2026

La inflación en el Nordeste argentino (NEA) alcanzó el 1,7% en septiembre y se ubicó por debajo del promedio nacional, que fue del 1,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, la región que comprende a Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones registró el mayor aumento de precios del país tanto en el acumulado de 2026 como en la comparación interanual.

En los primeros nueve meses del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del NEA acumuló una suba del 26,6%, frente al 23,6% nacional. En tanto, el incremento respecto de septiembre de 2025 llegó al 36,9%, también por encima del 33,4% correspondiente al conjunto del país.

El resultado mensual dejó al Nordeste como la segunda región con menor inflación en septiembre, detrás de la Patagonia, que registró un 1,4%. El Gran Buenos Aires y la región Pampeana tuvieron aumentos del 2%, mientras que el Noroeste y Cuyo marcaron un 1,9%.

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Vivienda y servicios básicos: los mayores aumentos de septiembre

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó la mayor variación mensual del NEA, con un 4,1%. Fue, además, el incremento más alto de ese rubro entre las seis regiones relevadas por el INDEC y superó en un punto porcentual el promedio nacional de la categoría.

Detrás se ubicaron Comunicación, con un 3%, y Educación, con un 2,8%. También aumentaron por encima del índice general regional Bienes y servicios varios (2,2%), Salud (2,1%) y Recreación y cultura (1,8%).

Los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 1,2% en septiembre en el Nordeste, por debajo del 2% nacional. Transporte registró la misma variación regional, mientras que Equipamiento y mantenimiento del hogar avanzó un 1,6%.

Los menores incrementos correspondieron a Prendas de vestir y calzado, con un 0,4%; Restaurantes y hoteles, con un 0,7%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 1%.

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El NEA encabeza la inflación acumulada del año

Aunque septiembre mostró una variación inferior a la nacional, el balance de los primeros nueve meses ubicó al Nordeste al frente de las subas regionales, con un 26,6%. Le siguieron el Noroeste (24,6%), el Gran Buenos Aires (23,8%), la región Pampeana (23,3%), Cuyo (22,8%) y la Patagonia (21,2%).

La mayor diferencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que acumuló un 64,1% en el NEA, frente al 35,6% nacional. Educación también presentó un incremento superior al promedio del país: alcanzó el 46,4% en la región, contra el 34% general.

En el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento entre enero y septiembre fue del 27,5%, tres puntos porcentuales por encima del registro nacional para esa división.

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Los servicios aumentaron más que los bienes

La diferencia entre bienes y servicios fue otro de los rasgos del informe regional. En septiembre, los servicios subieron un 3,2% en el Nordeste, mientras que los bienes aumentaron un 1,2%. En el acumulado del año, esas variaciones alcanzaron el 39,3% y el 22,5%, respectivamente.

Por categorías, los precios regulados crecieron un 2,8% mensual, los estacionales avanzaron un 1,5% y la inflación núcleo —que excluye esos dos grupos— fue del 1,4%.

En la comparación con septiembre de 2025, el rubro de vivienda y servicios básicos registró una suba del 76,9%, mientras que los alimentos aumentaron un 40,8%. Ambos resultados superaron la inflación interanual general del Nordeste, que cerró en 36,9%, la más elevada del país.